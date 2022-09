Checa si es más dañino el whisky o el tequila

Redacción

La salud siempre debe considerarse al momento de consumir bebidas alcohólicas, ya que todas producen efectos negativos en varios órganos del cuerpo.

Entre las bebidas favoritas de todos están el whisky o el tequila, pero ¿cuál de las dos genera más afectaciones a la salud?

La verdad es que no se puede determinar que uno es peor que el otro, ya que ambos tienen pros y contras en el organismo. Sus efectos negativos son casi los mismos: presión arterial alta, enfermedades cardiacas, accidentes cerebrovasculares, enfermedad al hígado, problemas digestivos y cáncer en mama, boca, garganta, laringe, esófago, colon y recto.

Aunque no lo parezca, dichas bebidas también tienen sus beneficios siempre y cuando no se consuman en exceso.

En el caso del tequila, no provoca resaca al día siguiente si está fabricado 100% de agave y no se mezcle con refrescos o jugos. Además, contiene menos azúcar y no provoca inflamación, ayuda a conciliar el sueño, disuelve la grasa, mejora la salud intestinal y a cotrarrestar la diabetes.

Por su parte, el whisky cuenta con beneficios antioxidantes muy similares a la toma de una dosis de vitamina C. También previene el envejecimiento, reduce el estrés, regula la diabetes, combate la apoplejía, alivia el dolor de garganta y es ideal para la digestión.

Con información de Radio Fórmula