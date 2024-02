Checa que nivel de azúcar debe tener una persona de 50 años

Redacción

Ecuador.- Cualquier persona debe cuidar los niveles de azúcar en la sangre para mantener una salud óptima; este hábito es aún más importante si se sufre de diabetes o prediabetes, ya que de no hacerlo, podría generar problemas más graves en el organismo o incluso, la muerte.

La importancia de tener conocimiento de cuáles son los índices considerados como normales de glucosa en la sangre, es probable que no haya conciencia de que se padece de prediabetes o si se es diabético, lo que supone un riesgo para el bienestar de esa persona, pues no sabrá que debe tener cuidados especiales en su alimentación y otros hábitos diarios, reseña El País.

Una forma de evitar sorpresas a futuro es conocer a cuáles cifras se les considera como normales, pues, según los profesionales de la salud, cada paciente tendrá una cifra distintade acuerdo a la edad u otros problemas de salud.

¿Cuál es el nivel de azúcar en la sangre de una persona de 50 años?

Los especialistas explican que la mejor hora para controlar la glucosa a diario es en la mañana en ayunas y antes de ir a dormir. Si se hace en ayunas, hay que saber que las cifras serán más altas de lo normal, algo común en cualquier caso. Sin embargo, los rangos normales antes de desayunar por la mañana son estos de acuerdo a las edades, según Vibes Ok:

Adultos: De 70 a 100mg/dL (5 a 7.2 mmol/L) para adultos.

Niños de 13 a 19 años de edad: De 90 a 130 mg/dL (5 a 7.2 mmol/L).

Niños de 6 a 12 años de edad: De 90 a 180 mg/dL (5 a 10 mmol/L).

Niños menores de 6 años de edad: De 100 a 180 mg/dL (5.5 a 10 mmol/L).

Luego de haber ingerido el primer alimento del día, los niveles normales en personas hasta 50 años son menores o iguales que 140 mg/dL (7,8 mmol/L).

Los que tienen entre 50 y 60 años, deben tenerla en un número menor o igual que 150 mg/dL (8,3 mmol/L).

*Información de EL UNIVERSO.