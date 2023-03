Checa que lo que cobraba Florinda Meza en el “Chavo del 8”

Redacción

Ciudad de México.-Florinda Meza fue una de las actrices que más cotizaban gracias a la aparición de “Chespirito”. Se decía que la actriz ganaba muy bien por varias producciones que hace con Roberto Gómez Bolaño, y se desato una polémica en las redes. Varios usuarios aseguraban que la esposa del actor tenía mucho dinero en el banco y era pro que cobraba.

La celebridad del “Chavo del 8” tomó el toro por las astas y le dijo ‘adiós’ a los rumores que venían circulando en las redes hace algunas semanas. “Ojalá fuera cierto. Qué tontería tan grande, Roberto lo decía; ‘tenemos mucho menos de lo que la gente cree, pero más de lo que soñé’ porque sabíamos vivir sencillamente”, fueron las primeras palabras de Meza.

¿Cuánto ganaba Florinda Meza en el “Chavo del 8”?

Ante los rumores que era millonaria, Florinda Meza despejó todos al decir: “”Yo no vivo ni en el Pedregal ni en las Lomas, yo tengo una casa en la colonia Del Valle que es colonia proletaria”, declaró la actriz. La actriz hizo una comparación entre las ganancias de los protagonistas de la serie de culto mexicana y la serie estadounidense “Friends”.

“A los de Friends les pagaban un millón de dólares por capítulo, yo nunca llegué a ganar ni siquiera 50 mil pesos por capítulo, lo más que gané por un capítulo fue 10 mil 500 y muy al final, pero pesos. Si nos hubieran pagado 10 mil dólares por capítulo sería millonaria”, dijo la protagonista del “Chavo del 8”.

En definitiva, Florinda Meza dijo que las ‘fake news’ son un tema que la están preocupando. “Me molesta, me asusta porque por los plagios que hay. Nunca, ni vendiendo mi casa de Cancún ni la de México podría juntar esa cantidad, ni de chiste. Nunca he tenido esa cantidad, quien se hizo multimillonaria en dólares fue la empresa, no nosotros”, cerró la actriz.

