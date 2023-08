Checa qué electrónicos gastan más luz, aunque estén apagados

Redacción

México.- En ocasiones, sea por descuido, prisa o simplemente se nos hace fácil dejar los aparatos domésticos conectados a la red eléctrica, simplemente los apagamos y creemos que de esta manera no gastaremos luz. Pero estamos equivocados: ya que la mayoría de estos artículos están configurados para que permanezcan encendidos en un “modo de espera, en reposo o inactivo”. Es por ello que cuando los enciendes nuevamente ya no es necesario esperar a que estén listos. Suena bien esta comodidad, pero, aunque no lo creas, dicha función tiene también un costo que se refleja en tu recibo de luz y es prácticamente un gasto vampiro, ya que estás consumiendo electricidad de una manera indirecta.

De acuerdo con información brindada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), los consumos vampiro son los gastos fijos, diarios o mensuales, que olvidamos al tratarse de periodos de pago separados, como, por ejemplo, servicios de streaming, membresías de club innecesarias y el pago del recibo de la luz.

Y, ante todo, ¿cuáles son los aparatos que consumen más energía eléctrica?

Es muy sencillo darnos cuenta de cuáles son los aparatos que aún estando apagados gastan más energía, pues son aquellos que mantienen un foquito encendido o en una pantalla digital sigue marcando la hora o alguna clase de mensaje. Sin embargo, no hay que confundirlos con aquellos electrodomésticos que cuentan con memoria o están programados para encenderse y apagarse en un horario específico, debido a que estos no consumen energía si no los estás usando.

De acuerdo con la Secretaría de Energía (SENER), en México el consumo de energía doméstica o residencial representa el 25% del consumo nacional, siendo los siguientes artículos los que consumen más energía:

Aire acondicionado: con sólo 7 horas de uso al día, equivale a gastar 1,844 pesos al bimestre y 11,068 pesos al año.

Parrilla eléctrica: 2 horas a la semana, 1,277 pesos al bimestre y 7,666 pesos al año.

Lavadora: 4 horas a la semana, 1,000 pesos al bimestre y 6,056 pesos al año.

Computadora: 4 horas a la semana, 459 pesos al bimestre y 2,759 al año.

Lavadora de platos: 3 horas al día equivale a 282 pesos al bimestre y 1,696 al año.

Plancha: 3 horas a la semana equivale a 239 pesos al bimestre y 1,437 al año.

Secadora de ropa: 4 horas a la semana equivale a 238 pesos al bimestre y 1,432 pesos al año.

Aspiradora: 45 minutos al día (tres veces por semana) es igual a gastar 35.9 pesos al bimestre y 215.6 pesos por año.

Televisión: 10 horas al día equivalen a 51.91 pesos al bimestre y 311 pesos por año.

Microondas: 30 minutos al día equivalen a 47.92 pesos al bimestre y 287 pesos al año.

Cafetera: 35 minutos al día equivalen a 39.6 pesos al bimestre y 237.5 pesos por año.

Horno eléctrico: 90 minutos al día equivalen a 15 pesos por bimestre y 95 pesos al año.

Secadora de cabello: 30 minutos (dos veces a la semana) equivale a 4.62 pesos el bimestre y 25.5 pesos por año.

Tostador de pan: 30 minutos a la semana equivale a 4.05 pesos el bimestre y 24.28 al año.

Reloj de pared: 24 horas al día equivalen a 3.83 pesos el bimestre y 23 pesos al año.

Licuadora: 5 minutos al día equivalen a 2.33 pesos al bimestre y 13.68 por año.

Rasuradora: 10 minutos al día equivalen a 1.6 pesos al bimestre y 9.58 pesos por año.

*Información de Enséñame de Ciencia