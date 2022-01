Checa porqué las cucarachas pueden sobrevivir sin cabeza

Redacción

EU.-Para el humano, la sola idea de pensar que algún ser vivo pudiera vivir por semanas sin cabeza, parecería ilógico. Sin embargo, en el reino animal encontramos a un insecto muy ingenioso que se ha adaptado a lo largo de millones de años, y que ha cambiado muy poco; la cucaracha (Blattodea).

Los humanos no podríamos vivir sin cabeza; si la perdiéramos, moriríamos instantáneamente debido a la pérdida de sangre, pues esta se encarga del transporte de oxígeno y nutrientes que circulan por las arterias desde el corazón y llegan al cerebro, el cual se mantiene íntegro y en armonía gracias a los metabolitos de los que se “alimenta”.

Además, si perdiéramos la cabeza, nuestra respiración y alimentación se verían comprometidas debido a la falta de las aperturas anatómicas conocidas como nariz y boca, mismas que permiten la entrada de oxígeno y salida de dióxido de carbono, así como de alimentos y agua, lo que al final provocaría la muerte por inanición. Entonces ¿Cómo es que las cucarachas pueden vivir semanas cuando ha perdido la cabeza?

Al no poseer presión sanguínea como los humanos, a la pérdida de su cabeza no había sangrado, solo perdería su capacidad de ingerir alimento asi como su capacidad sensorial, pero el resto de su cuerpo seguiría activo, estos Insectos no tienen un cerebro desarrollado centralizado como el del humano, que controla funciones vitales. Alejandro Monroy Colín, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM, señala que el cerebro lo tienen cerca del estómago.

Es por esta razón que las cucarachas pueden sobrevivir sin cabeza, sin alimento y sin agua, siendo en este último caso que tienden a absorber la humedad en el ambiente a través de su cuerpo durante varias semanas.

Cabe destacar que las cucarachas no necesitan la boca para respirar; en su lugar, este insecto lo hace a través de tráqueas distribuidas por su cuerpo para inhalar y transportar oxígeno directamente a sus tejidos.

Con información de Enséñame Ciencia