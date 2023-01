Checa por qué no sirven los candados en las maletas en los aeropuertos

Redacción

Ciudad de México.-La pérdida de maletas no es un tema nuevo ni extraordinario de un aeropuerto, en realidad se trata de una de las crisis de marca más comunes que enfrentan las aerolíneas, ya sea por falta de logística, problemas de seguridad o falta de personal calificado. Con este antecedente, es normal pensar que los viajeros tomen medidas para evitar el robo de sus pertenencias y la violación de su equipaje durante los minutos, horas o días que se encuentre extraviado, ya sea con maletas reforzadas o candados de seguridad; sin embargo, un empleado del TSA se está haciendo viral al mostrar por por qué no funciona, pues, cerrado o no con llave, se pueden abrir en menos de un minuto con sólo un bolígrafo.

Y es que, para entender este panorama, la Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques (SITA) registra un promedio de pérdida entre 2007 y 2018, pues en ese periodo, con el uso de las nuevas tecnologías de rastreo, se pasó de 46,9 millones de maletas extraviadas a 24,8 millones, considerando, incluso, que se multiplicó con los años la cantidad de personas que viajan en avión.

En la nueva era, la misma SITA señala que casi la mitad del equipaje que se pierde es debido a problemas oacasionados por las escalas o transferencias de vuelos; por los retrasos entre ruta y ruta; falta de infraestructura en la sede aeroportuaria; pasajeros “confundidos” que recojen maletas equivocadas o no las pasan directamente a Aduana; y por supuesto, el mal manejo de procesos por parte de la aerolínea en puntos de entrega-recepción, por ejemplo, al colocal mal las etiquetas.

Asimismo, informes de la SITA dice que los aeropuertos en que más se pierden maletas son europeos, con 9 de cada 1000 quejas de extravío; en segundo lugar se encuentran las sedes estadounidenses, con 7 de cada 10000 maletas perdidas; y en tercer lugar, los aeródromos de Asia, con una tasa de pérdida de 2 por cada 1000.

Empleado de aeropuerto explica por qué no usar candados en las maletas

En esta era de viralización donde todos los profesionales pueden mostrar bases de su oficio y labor para ayudar al consumidor activo a entender los procesos de un servicio cotidiano, un empleado de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por su sigla en inglés) y empleado en un aeropuerto de Estados Unidos, compartió tipos de seguridad para evitar el extravío de maletas.

No obstante, lo que sorprendió fue la afirmación de que el uso de candados no funciona a la hora de prevenir robos.

Con 50 segundos de contenido y más de 9.7 millones de visualizaciones, el joven muestra cómo una maleta se puede abrir fácilmente, con candado o no, sólo usando un bolígrafo.

“Si alguna vez viaja, asegúrese de saber cómo se pueden violar los sistemas de seguridad en su bolso. Mucha gente viaja con candados en sus maletas con combinaciones especiales, pero con solo un bolígrafo se puede traspasar la seguridad”. “La técnica de la lapicera en el cierre existió durante muchos años, así que quería mostrarles esto, para que sepan que deben estar atentos. El mejor tipo de cierre tiene una cobertura por encima. Esa es una capa extra de seguridad para tu equipaje cuando estás viajando”, explicó el trabajador mientras hacía una simple demostración.

El video rápidamente se volvió viral, ocasionando que muchos lo replicaran en otras redes sociales y generara múltiples reacciones entre viajeros, quienes añadieron ciertas recomendaciones, como no portar joyas o dinero en las maletas.

“Cualquier cosa de valor va en el equipaje de mano. si quieren abrir mi bolso y oler mi ropa vieja, adelante”, la.leyenda.del.viejo.gregg “Hay maletas con cremalleras dobles y cremalleras invertidas… Tumi & Samsonite las tiene”, Miguel Renovato “Ahí es cuando pones cinta adhesiva en eso y le pones tus iniciales, de modo que si alguien se molesta con eso, lo sabrás”, cinco8uno “Las únicas personas que tienen acceso a su equipaje mientras viaja son los empleados de la TSA y de la aerolínea. ¿Estás diciendo que podemos confiar en cualquiera?”, El Mago Egipcio

Y es que, como se mencionó al inicio, el robo y extravío de equipajes son dos grandes crisis de marca a las que se enfrentan aerolíneas y aeropuertos, pues con el uso de redes sociales es cada vez más difícil ocultar los hechos.

Ejemplo de ello lo vimos en el mes de noviembre del año pasado, cuando se hizo viral un video compartido por el periodista Ciro Gómez Leyva en el que se muestra a personal civil de seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) sacando dinero y pertenencias de las maletas que pasan en los puntos de revisión. Las imagenes fueron tomadas de las cámaras de seguridad del aeropuerto y generaron polémica entre la población al ser este uno de los puntos más vigilados del país.

Así roban empleados de empresas privadas a pasajeros del #AICM todos los días. #ImagenNoticias obtuvo decenas videos de cámaras colocadas en ambas terminales donde se ve cómo abren maletas, esculcan bolsas y se roban lo que pueden, incluso en los filtros de seguridad: pic.twitter.com/AbUGqnnQKw — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) November 24, 2022

Por esta razón, expertos en seguridad dan recomendaciones claras para viajar en cualquier aeropuerto del mundo, con el fin de disminuir el riesgo de perder tu maleta o pertenencias parciales; por ejemplo, siempre ayudará llevar un control de lo que se porta como equipaje registrado, usar contenedores resistentes y de calidad, poner cintas o etiquetas identificadoras y únicas o, en dado caso, llevar un microchip de rastreo en el interior.