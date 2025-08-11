Checa por qué les dicen “michis” a los gatos

Redacción

Ciudad de México.-Si hay una palabra que genera sonrisas instantáneas es “michi”, el apodo favorito para los gatos. Esta expresión se ha convertido en una de las formas más populares y cariñosas de referirse a las mascotas gatunas, pero ¿por qué se le dice así a los felinos?

Aunque lo escuches todos los días en redes sociales, memes, stickers y hasta en el trabajo, te sorprenderá saber qué hay detrás de este nombre a los gatos. ¿Es un invento de internet o hay otras teorías detrás?Play Video

Te contamos la historia del porqué se les llama “michi” a los gatos, prepárate para descubrir los secretos que se esconden detrás de esta palabrita que ronronea historia.

¿Por qué llamamos “michis” a los gatos?

Teoría 1: “michis” indígenas

Una de las teorías más respaldadas por expertos lingüistas y antropólogos es que “michi” proviene de varias lenguas indígenas de Mesoamérica. Los pueblos originarios ya tenían palabras para referirse a los felinos:

Náhuatl: miztli (aunque se usaba más para jaguares, tenía connotación felina)

Otomí: mixi

Maya: miis

Purépecha: misitu

Tarahumara: mìisi

Chontal: mish

Teoría 2: “michis” españoles

Cuando los españoles llegaron al continente americano, trajeron consigo a sus propios gatos domésticos a bordo de los barcos, como los conocemos actualmente, de acuerdo con el INAH. Principalmente, cumplían el papel de controladores de plagas.

Como en España se solía llamar a los gatos con sonidos como “mish mish” o “mishi mishi”, los pueblos indígenas comenzaron a asociar esa palabra con el animal en cuestión, pue sse utilizaba para llamarlos.

Es probable que los indígenas hayan pensado que esa era su forma de decir gato a los felinos de esta especie, y adaptaron la pronunciación a su propia lengua. De ahí que tengamos “michi”, una fusión entre culturas.

Teoría 3: una posible onomatopeya

Hay quienes creen que “michi” no viene ni del náhuatl ni del español, sino directamente de la fuente felina: el maullido. Si escuchas con atención cómo maúlla un gato, especialmente cuando es bebé, podrías captar un “miii” muy marcado.

Esta teoría se apoya en cómo muchos nombres de animales derivan de los sonidos que hacen. Así como en inglés existe el “meow”, en español tenemos el “miau”, y en japonés, los gatos hacen “nyan”.

Teoría 4: todo es culpa de Internet

La teoría más moderna y viral dice que el término “michi” para los gatosse popularizó gracias a los memes.

Los primeros registros virales de “michi” datan de principios de la década de 2010, cuando comenzaron a circular imágenes de gatos con textos como “cuando el michi te mira feo” o “yo viendo cómo mi michi tira mi vaso por décima vez”.

Desde entonces, el término ha sido adoptado por comunidades digitales, marcas de productos para mascotas e incluso por medios de comunicación formales.

¿Cómo le dicen a los gatos en otros países?

Algunos nombres a los gatos en otros países son bastante sencillos, como “kitty” o “furrball” en Estados Unidos; en Francia, su apodo común es “minou”; mientras que en Alemania, los llaman “mieze” o “miez”.

En Asia, específicamente en Japón, los gatitos tienen el apodo cariñoso de “nyan”; mientras que en portugués, los llaman “gatinho” y “miau”.

Sea cual sea el origen de la palabra “michi” para referirse a los gatos, una cosa es segura: el término llegó para quedarse. Ahora es un símbolo de ternura y de comunidad entre los amantes de los gatos.

Con información de Excélsior