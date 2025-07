Checa por qué está prohibido usar celular en las gasolineras

Redacción

Ciudad de México.-Al llegar a las bombas para cargar gasolina en México, hay dos letreros que destacan: apague el motor y no use el celular. Pero, ¿por qué está prohibido usar el celular en las gasolineras? Descubre el misterio y qué tan peligroso es no seguir esta indicación.

En México, está prohibido el uso del celular o cualquier dispositivo móvil mientras conducimos. Por eso, aprovechamos cuando estamos estacionados para responder mensajes o hacer alguna llamada. Sin embargo, no está muy bien visto mientras cargas gasolina.Play Video

La principal razón por la que se prohíbe usar celular en las gasolineras, viene de la creencia de que estos dispositivos podrían provocar incendios. El origen sería la batería, la cual podría generar pequeñas chispas que, al unirse con los vapores de gasolina, derivarían en una explosión.

Sin embargo, esta teoría no ha sido sustentada por estudios científicos. Asimismo, no hay casos documentados donde se demuestre que esto haya ocurrido. De hecho, la causa principal de incendios es la electricidad estática generada por la fricción del cuerpo.

Incluso, en México, no existe una ley que sustente la prohibición del uso del celular en las gasolineras. Pese a ello, se mantiene la prohibición, por temas de seguridad, reduciendo al máximo el posible riesgo de explosión, pero también por otras razones.

Razones para no usar el celular en las gasolineras

Una de las principales razones por las que se recomienda no usar el celular mientras cargas gasolina, es evitar la distracción. Sin embargo, esto está más asociado a aquellos países donde los conductores son quienes cargan la gasolina.

La razón es evitar no colocar correctamente el surtidor, así como prevenir el derrame de combustible o no cerrar la tapa correctamente. En México, lo común es que existan personas que realicen esta tarea.

Pero si eres de los que se baja a revisar que todo está correcto, lo mejor es no usar el celular. Utilízalo, siempre que estés lejos de las bombas, por ejemplo, dentro de tu auto.

¿Qué es la electricidad estática al cargar gasolina?

La electricidad estática se ha relacionado con varios incidentes con fuego en gasolineras. Se trata de un fenómeno físico que, al cargar gasolina, se traduce en una acumulación de cargas eléctricas en el cuerpo que pueden descargarse en forma de chispas.

¿Cómo pasa esto? Regresemos un poco al concepto básico de electricidad estática. Esta ocurre cuando algunos materiales acumulan una carga eléctrica en su superficie por el rozamiento o separación entre objetos.

En este caso, cuando entras y sales de tu coche en la gasolinera, tu ropa y los asientos pueden hacer fricción. Así acumulas cargas eléctricas en tu cuerpo que, en ocasiones, se liberan en forma de chispa al tocar un objeto conductor, como el surtidor de gasolina.

Esta chispa podría llegar a incendiar los vapores inflamables de la gasolina, provocando un incendio. Claro, estos eventos no son tan comunes, pero sí están documentados. Asimismo, el mayor riesgo es para la persona que carga la gasolina.

Para reducir el riesgo, existen medidas que puedes seguir. La primera es que, si sales del vehículo mientras cargas gasolina, evites volver a entrar. Asimismo, se recomienda tocar alguna parte metálica de tu coche (como la puerta) antes de tocar el surtidor para liberar esta carga estática.

También ayuda el evitar los materiales sintéticos en tu ropa y usar calzado de suela aislante. De igual modo, toma en cuenta que la carga estática se acumula más en días secos, fríos o con viento.

Aunque los incendios por electricidad estática y el uso de celular en gasolineras son muy bajos, más vale prevenir y seguir las indicaciones. Ahora que sabes por qué está prohibido usar el celular, mejor esperar a alejarte de la bomba.

Asimismo, recuerda siempre apagar tu motor y nunca encender un cigarro en una gasolinera.

Con información de Excélsior