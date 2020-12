Checa los tips para liberar espacio en la memoria de tu teléfono

Redacción

Todo usuario de smartphone, tarde o temprano, se enfrenta al terrible problema de limpiar o liberar espacio de la memoria interna de su teléfono. Un almacenamiento desordenado conduce a todo tipo de ralentizaciones, descargas largas y otras molestias en el uso diario del dispositivo. Afortunadamente, en los últimos años, han aparecido unas cuantas formas efectivas de liberar espacio en la memoria interna de nuestro teléfono para no tener que ponernos a la tarea de invertir nuestro preciado tiempo en una tarea que solo pensar en ella nos da pereza. He aquí unos cuantos trucos para liberar espacio:



1. Mueve tantas aplicaciones como puedas a la tarjeta MicroSD

Las aplicaciones y los juegos instalados ocupan la mayor parte de la memoria interna (seguro que son muchos gigabytes si lo compruebas). Si tu smartphone permite trabajar con tarjetas MicroSD, tienes una buena oportunidad para aumentar el espacio de almacenamiento para archivos, al mover algunas de las instalaciones a una memoria MicroSD adicional, lo que liberará espacio de la memoria interna.



2. Borra todos los datos de las apps en caché

Cada aplicación individual instalada en nuestro terminal cuenta con su propio “saco” de datos “almacenados en caché”; lo que puede ir desde unos pocos kilobytes hasta cientos de megabytes, o incluso más. No sirven para nada: son archivos basura y se pueden eliminar de forma segura para liberar espacio de almacenamiento. ¿Cómo eliminarlos? Selecciona la aplicación → Almacenamiento → Borrar caché.

3. Abraza la nube

Si no la estás usando ya, es un buen momento para pensar en ello. La nube (cloud computing) es una caja con una capacidad prácticamente infinita en la que cabe toda la información que desees. Si tienes miedo de borrar algunos archivos, porque no sabes si tendrás que necesitarlos más adelante, la nube es la mejor opción. iCloud, Dropbox… las opciones son muchas.



4. Elimina los mensajes de texto antiguos

¿Guardar los mensajes de la última conversación con tu ex? ¿Te aferras a un mensaje de un número que no reconoces porque crees que eventualmente recordarás quién es? ¿Charlas guardadas por nostalgia? Es hora de aplicar algunos principios comunes de limpieza del armario y deshacerse de todos esos mensajes de texto que no has leído en… por ejemplo 30 días. No solo están absorbiendo un valioso espacio de almacenamiento, sino también tu energía y eliminarlos es muy fácil. Ve a Configuración → Mensajes → Historial de mensajes → Elige cuánto tiempo han de conservarse los mensajes. (También podrás eliminar directamente los mensajes más antiguos).



5. Guarda solo las canciones que más escuches

Si bien es tentador tener todas las canciones de tu biblioteca disponibles al alcance de tu mano, llenarán todo el espacio de tu teléfono. También puedes optar por utilizar uno de los servicios de streaming musical existentes en el mercado como Spotify, Amazon Prime Music, Deezer o Sound Cloud.



6. Usa un programa que haga el trabajo por ti

Cuando tienes un gran trabajo de limpieza por delante, aplicaciones como PhotoClean de iMobie, son idóneas para eliminar archivos basura de iOS o Files Go de Google para Android. Aunque lo ideal es descargar pocas aplicaciones y archivos, como es indudable que lo haremos, si un software puede ayudarnos en esta tarea, mejor que mejor. Eso sí. Si necesitas una herramienta extrema, el último paso es restaurar el móvil de fábrica. Formatear el teléfono y empezar desde 0. Eso sí, guarda primero todos tus datos imprescindibles como contactos, fotos y vídeos antes de iniciar el proceso.

Con información de Muy Interesante