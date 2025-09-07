Checa los precios y las características del IPhone 17

A pocos días del esperado evento de Apple, la firma de análisis de mercado TrendForce ha filtrado una lista detallada de las especificaciones y precios de la próxima línea de iPhone 17, dejando poco a la imaginación. La filtración, que coincide con rumores previos, confirma que Apple dirá adiós al modelo Plus para introducir el iPhone 17 Air.

El nuevo iPhone 17 Air tendrá una pantalla de 6.6 pulgadas y vendrá con 12 GB de RAM, con precios que iniciarán en los 1,099 dólares. Este modelo sustituirá al iPhone 17 Plus, manteniendo su lugar en la jerarquía de la gama.

El modelo base, el iPhone 17, contará con una pantalla de 6.2 pulgadas, 8 GB de RAM y un precio de partida de 799 dólares. En cuanto a los modelos de gama alta, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max conservarán sus pantallas de 6.2 y 6.8 pulgadas, respectivamente, pero incorporarán el nuevo procesador Apple A19 Pro y 12 GB de RAM. Sus precios se mantendrán elevados, con el Pro iniciando en 1,199 dólares y el Pro Max en 1,299 dólares.

Según versión de muycomputer.com, Apple podría subir el precio de los modelos en la nueva generación, con un incremento estimado de entre 50 y 100 dólares. La filtración también sugiere un cambio de diseño en los modelos Pro y Pro Max, con una “isleta rectangular enorme” en la parte trasera.

Apple presentará oficialmente los nuevos iPhone 17 el martes 9 y se espera que estos detalles se confirmen durante el evento.

Con información de muycomputer.com.