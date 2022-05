Checa los pasos para convertir tu crédito Infonavit de VSM a pesos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El pasado 9 de mayo, presentamos la nueva Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida, para que puedas convertir tu crédito de Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos, sin necesidad de intermediarios o ‘coyotes’ y de forma fácil y sencilla.

Para que puedas acceder a todos los beneficios de este programa, a través de la nueva Ventanilla Universal, es indispensable que estés registrado en Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx), la llave de acceso, desde la comodidad de tu casa, a todos los programas y servicios que el Instituto tiene

para ti.

Actualmente, Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx) tiene más de 11 millones 129 mil derechohabientes registrados, quienes sólo con su usuario y contraseña pueden realizar trámites, acceder a reestructuras, precalificarse y muchas cosas más, sin salir de casa.

Si aún no te has registrado, sólo necesitarás tu CURP, RFC y Número de Seguridad Social (NSS) para hacerlo; además de proporcionar datos de contacto como un número telefónico y un correo electrónico (que no sea de tu trabajo).

¿Cuáles son los pasos para convertir mi crédito de VSM a pesos?

Regístrate o inicia sesión en Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx). Dentro de la sección Mi Crédito, da clic a Responsabilidad Compartida e ingresa el estado y código postal de la vivienda que adquiriste con tu crédito. Conoce las condiciones actuales de tu crédito y desglosa la información bajo el programa de Responsabilidad Compartida en el botón Ver Condiciones. En la pestaña Trámite y en la columna Responsabilidad Compartida, da clic en Seleccionar. Aparecerá una ventana que te indicará de cuánto será tu mensualidad fija con la conversión a pesos. Confirma la conversión de tu crédito VSM a pesos con el pago mensual que tendrías en el botón Sí. ¡Bienvenida o bienvenido a Responsabilidad Compartida! Tu crédito ya fue convertido a pesos y puedes descargar tu carta o las nuevas condiciones financieras de tu financiamiento en formato PDF.

Recuerda que, entre los beneficios que adquirirás al convertir tu crédito a pesos se encuentran: mensualidades y saldos fijos durante todo el plazo acordado, sin incrementos anuales; tasa de interés fija de entre 1% y 10.45%; y certidumbre sobre tus finanzas y la economía de tu familia.