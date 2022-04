Checa los efectos de la creatina en el ejercicio físico

Redacción

Ciudad de México.-Mucha gente no lo sabe, pero la creatina es una sustancia química que se encuentra de forma natural en el cuerpo humano. Suele hallarse también en carnes rojas y mariscos, por lo que normalmente podemos tener aporte de este suplemento a través de estos alimentos. La creatina sirve para mejorar el rendimiento del ejercicio físico y la masa muscular. ¿Sabes a qué se debe? En este artículo vamos a contarte no sólo lo que es, sino en qué medida colabora con nuestro organismo.

Usualmente, la creatina suele participar en el proceso de producción de energía que va destinada a los músculos. De hecho, el 95% se encuentra en el músculo esquelético.

Las personas que suelen hacer ejercicio físico, además de llevar una dieta rica y equilibrada y mantener la constancia y la disciplina, cuidan de sí mismos usando la creatina.

Y es que se mejora el rendimiento del entrenamiento, y sobre todo se aumenta la masa muscular, para todos aquellos que se han marcado un objetivo y quieren cumplirlo.

¿Se puede usar la creatina para otros asuntos que no sea para el ejercicio físico?

Lo cierto es que aunque normalmente lo usan los deportistas, para tomárselo como si fuera un combinado y, como decimos, ganar tono muscular, hay otras formas de usar la creatina.

Conoce qué es la creatina, y cuál es la razón por la que mucha gente la consume para favor de su salud muscular

Tales como los calambres musculares, es decir, aquellos problemas físicos que son naturales, y que tienen como remedio casero el descanso.

Pero se suele usar también la creatina para aliviar la fatiga, esos síntomas de cansancio inevitable que da el ejercicio, o para la esclerosis múltiple.

La depresión y otro tipo de enfermedades también pueden tener como tratamiento el uso de la creatina, pero siempre debemos tomarlo en estos contextos bajo prescripción médica.

Cuenta con grandes posibilidades de eficacia la creatina para ganar cierto desempeño atlético, sobre todo en tres deportes esenciales:

Remo

Salto

Fútbol

Mientras que en otras prácticas como el atletismo, el ciclismo, la natación o el tenis, no está del todo claro su efecto. Si tomamos diariamente creatina pueden aumentar la fuerza muscular.

¿Es segura la creatina?

No hay problema de consumo de creatina para la mayoría de personas por vía oral, pero es más seguro cuando se toma a largo plazo. Los efectos secundarios pueden traer deshidratación, malestar y calambres.

Respecto a la piel, el embarazo y la lactancia, no hay información suficiente respecto a si es seguro tomarla en estos casos, por eso es mejor no hacerlo si no lo permite un médico.

No es saludable, de otra manera, la creatina para el trastorno bipolar y la enfermedad de riñones, por lo que no debes consumirla en esos casos. Igual pasa con la enfermedad de Parkinson, donde la cafeína y la creatina pueden empeorar sus síntomas, así que nada de tomarla sin aprobación médica.

Con información de TD