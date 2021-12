Checa los beneficios de rodar con neumáticos con cámara

Redacción

EU.-Si usas cámaras en tu ebike, no estás solo. Puede parecer que hoy día todo el mundo usa tubeless, incluidos los usuarios de bicis eléctricas, pero parece que no es así. Estos son los motivos por los que las cámaras aún aguantan.

Para muchos puede parecer que usar cámaras sea de algo del pasado. Puede que seas de los que se pasó al tubeless hace un montón de años y no hay bici en tu casa que no use este sistema, incluidas las bicis de gravel y de carretera. El tubeless es un sistema con un montón de ventajas, y a la vez con algunos inconvenientes, que mucha gente no está dispuesta a hacerles frente. Las cámaras convencionales por otro lado, tienen sus puntos débiles, pero su simplicidad de uso, hace que incluso para usuarios de ebikes, estas sean la única opción.

Ebikers que siguen con cámaras

Las ebikes cuentan con un factor que interviene mucho tanto en el neumático como en el sistema de cámara o tubeless que lleves, que es el peso del conjunto bici+rider. Estamos hablando de bicis de más de 20kg por lo general, que junto con el peso del ciclista, generan unas inercias en curvas, recepciones de saltos y frenadas, que afectan sobre manera a las ruedas y neumáticos. Por eso es clave no solo la presión que lleves, si no también si montas cámaras o tubeless.

Muchos ebikers siguen montando cámaras simplemente porque el uso e instalación del tubeless requiere de una ‘curva de aprendizaje’ por la que todos hemos pasado en algún momento, y no todo el mundo está dispuesto a pasar. Las cámaras no requieren ningún protocolo especial y con llevar un par de ellas de repuesto y cambiarlas en caso de pinchazo como hemos hecho toda la vida, tendrás el problema resuelto.

¿Cuál es la curva de aprendizaje del tubeless?

En MTBpro te hemos hablado en muchas ocasiones tanto de cómo instalar el tubeless, como las soluciones y trucos a los problemas que te puedes encontrar. Cuando no estás familiarizado, todo parece complicado. Instalar un fondo de llanta si tu llanta no es 100% compatible, usar la cantidad de líquido adecuada, como introducir el mismo en el neumático, inflarlo con o sin compresor, neumáticos que nunca llegan a inflarse… Un montón de ‘problemas’ que se van solucionando a medida que vas conociendo los detalles del ‘protocolo tubeless’.

Así es usar cámaras en una ebike

Cuando usas cámaras en una ebike, tienes que usar una presión muy alta para evitar tanto los pinchazos como los posibles llantazos. Esa presión alta no suele coincidir con la presión recomendada para tu peso, bici y terreno, lo que deriva en problemas de conducción, menos agarre en curvas y frenadas, y rebotes indeseados de la bici en zonas muy técnicas.

La parte positiva de usar una cámara en una ebike, es que si pinchas o tienes un agujero en el neumático, en condiciones normales lo solucionarás con una cámara nueva. Solo tienes que cambiarla como hemos hecho siempre y listo. Esto simplifica tanto el proceso de pinchazo, que por eso muchos usuarios de ebikes no se han pasado al tubeless a pesar de todas las ventajas que este sistema te puede dar.

El tubeless merece la pena

Sin duda. En MTBpero y en Maillot Mag siempre hemos defendido el tubeless como un sistema lleno de ventajas, por las que merece la pena hacer frente a esa ‘curva de aprendizaje’ que comentábamos antes.

Con el tubeless podrás usar unas presiones mucho más bajas en tu ebike, que con un sistema de cámara, lo que te ayudará notablemente a tener un agarre mucho mayor, una mejor retención en frenada y un control mucho más preciso de la bici en zonas técnicas. Además, si tienes un pinchazo pequeño no tendrás que hacer nada, porque el líquido tubeless se encargará de cerrarlo. Y si tienes un pinchazo grande o un pequeño agujero, podrás cerrarlo con un kit tubeless de reparación, que como no, también hay que aprender a utilizarlo. En el tubeless para todo, siempre hay una primera vez.

Una vez que des el paso, no hay vuelta atrás

Es cierto. A todos nos ha costado pasarnos al tubeless en su momento, pero cuando comienzas a controlar todos los pasos de instalación y reparación, ya no piensas nunca más en volver a un sistema de cámara. Sobre todo por la sensación de agarre, seguridad y confort, que te otorga un sistema tubeless usado a la presión adecuada, sin que te tengas que preocupar de pequeños pinchazos. Y si te preocupan los llantazos con el tubeless, en ebikes es también muy habitual usarlo en combinación con nubes o espumas interiores que ayuden a mejorar la eficacia del tubeless, más que nada en impactos fuertes.

Desde MTBpro te recomendamos que lo pruebes. Actualmente todas las bicis nuevas de gamas medias y altas ya vienen preparadas para el tubeless con llantas y neumáticos específicos y la mayoría de ellas te incluyen las válvulas y el líquido de serie. No dudes en probarlo y si tienes algún amigo que ya lo ha hecho y que incluso tenga un compresor de aire, instálalo en tu ebike y notarás las enormes diferencias desde las primeras pedaladas. Garantizado.

Con información de MTBPro