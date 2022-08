Checa los 62 nombres que fueron prohibidos en México

Redacción

Ciudad de México.-¿Por qué están prohibidos? Pues dicen las autoridades que el principal motivo es evitar que las “bendiciones” sean blanco de burlas y acoso escolar. Además, también buscan preservar la identidad como mexicanos, por eso algunos que están en inglés también forman parte de la lista.

Los nombres con inspiración en superhéroes y más

Si pensabas ponerle un nombre poderoso a tu hijx, All Power ya no es opción. También te toca despedirte de la idea de que tu hijo sea Batman, Burger King, Cheyenne, Christmas Day, Email, Facebook, Rolling Stone, Usnavy o Yahoo. The Boss Baby

Si en verdad pensabas arruinarle la vida con un nombre inspirado en Hollywood, despídete de estos:

Harry Potter

Hermione

James Bond

Pocahontas

Rocky

Rambo

Robocop

Terminator

Y como en México no pueden faltar los nombres pasados de lanza, NADIE debería llamarse así:

Calzón

Cesárea

Circuncisión

Culebro

Escroto

Hitler ¿POOOR?

Jorge Nitales

Y acá te dejamos la lista completa de los nombres

Aceituno

Amilcar

Cajada

Aguinaldo

Anivdelarev

Benefecia

Cacerolo

Caraciola

Caralalimpio

Delgadina

Diodoro

Espinaca

Fulanito

Gordonia

Gorgonio

Hurraca

Iluminada

Indio

Lady Di

Marciana

Masiosare

Micheline

Panuncio

Patrocinio

Petronilo

Piritipio

Pomponio

Privado

Procopio

Sobeida

Sol de Sonora

Sonora Querida

Telésforo

Verulo

Virgen

Zoila Rosa

¿Cuál es el nombre más raro que has escuchado?