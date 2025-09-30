Checa lo que significa que una mariposa negra visite tu casa

Redacción

Ciudad de México.-Lo peculiar siempre ha atraído a la curiosidad humana, es algo que se sabe desde que el mundo gira, desde que los mitos se convirtieron en las primeras formas de entender lo existente. Tal es el caso de la mariposa negra, un insecto dentro del imaginario de innumerables civilizaciones, es la protagonista de relatos, tradiciones espirituales y simbolismos. Quédate a descubrirlo.

De acuerdo con un artículo del sitio estadounidense HowStuffWorks, este artrópodo —otra forma de decirle a los insectos— de naturaleza nocturna es asociado a procesos existenciales como el nacimiento, la transformación y la muerte.

Investigaciones de la UNAM puntualizan que, aunque a la mariposa negra le atribuyen presagios negativos, su simbolismo en culturas precolombinas era aún más diverso. Entre zapotecos, su metamorfosis de oruga a animal con alas despertaba el asombro. Tanto que sus aborígenes solían tener en sus ritos fúnebres, cerámica decorada con mariposas; simbolizando la transición del cuerpo físico al espíritu tras la muerte.

Esto es lo que dice el Feng Shui de las mariposas negras que entran en casa

Si una mariposa negra entra a la casa, lejos de caer en el temor o la superstición, hay que mantener el sosiego, pues se trata de un ser inofensivo. Según el departamento de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, las mariposas negras son, en realidad, polillas nocturnas. Una clase de lepidópteros ditrisio de la familia Erebidae, cuya pigmentación cumple con un fin supervivencia: camuflarse para sobrevivir de sus depredadores. Además, estas también fungen como polinizadoras de plantas.

Desde la perspectiva del Feng Shui, las mariposas suelen representar ideas como transformación, libertad, renovación y fuerza interior.

Además, pueden ser vistas como símbolos del paso del tiempo, y de la sabiduría que se adquiere a medida que uno madura. Dentro de esta misma tradición filosófica, se cree que cuando una mariposa negra cruza el umbral de una casa, actúa como una especie de emisaria espiritual. Esto implica la llegada de transformaciones en la vida, no necesariamente negativas, pero sí desafiantes, por lo tanto, su aparición puede interpretarse como un mensaje para estar abiertos al cambio.

¿Qué hago si una mariposa entró a mi casa?

Si una mariposa negra entra a tu hogar, lo más importante es mantener la calma. De acuerdo con el canal de YouTube @karenexploradora, estos insectos no representan ningún tipo de amenaza directa.

Si prefieres que salga, lo mejor es facilitarle el camino abriendo ventanas o puertas cercanas. También puedes intentar guiarla suavemente sin tocarla, ya que son muy delicadas. Otra técnica consiste en apagar todas las luces del entorno, excepto aquella que ilumina la ventana o salida. Esto ayudará a que el insecto se dirija instintivamente hacia la luz.

No cabe duda que los simbolismos de la mariposa negra varían según la cultura de la que se hable.

Con información de El Informador