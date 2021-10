Checa las sopas instantáneas que no cumplen con las normas de salud

Redacción

Ciudad de México.-Se dan a conocer las marcas de sopas instantáneas que no cumplen con las normas de salud en México.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó la edición de octubre la Revista del Consumidor con su estudio sobre las sopas instantáneas en México, su composición y efectos sobre la salud. La revista menciona que la información se revela para que los usuarios decidan, con base en la investigación, si consumir los productos o no.

Maruchan y Nissin fueron parte del estudio y si bien estas dos marcas, quizás las más conocidas y consumidas en México, no se van del país, Profeco resalta que son dañinas para la salud de los consumidores en cuestiones de envasado.

10 sopas instantáneas no cumplen las normas en México

Según la revista, el estudio se realizó en un período del 21 al 24 de julio de 2021, con 363 pruebas a 33 marcas de sopas instantáneas en México. Con base en las normas NOM-002-SCFI-2011 de productos preenvasados, NOM-051-SCFI/SSA-2010 de especificaciones de etiquetado, y NOM-086-SSA1-1994 de alimentos con modificaciones en su composición y especificaciones nutrimentales, se evaluó información de la etiqueta, sellos de advertencia, contenido nutrimental (proteína, grasa, carbohidratos, calorías y sodio).

El resultado del estudio son diez sopas instantáneas en México que no cumplen las normas, pero Maruchan y Nissin no están dentro de la lista, por lo tanto no están en peligro de salir del mercado. Sin embargo, sí se señalan ambas sopas por su envasado de unicel.

Según Profeco, además de no ser ecológico, el envasado de unicel de las sopas Maruchan y Nissin puede llegar a ser dañino para la salud, ya que al calentar los productos en microondas “liberan dioxinas que se combinan con los alimentos”, explica la institución en la revista.

La lista de sopas instantáneas que no cumplen las normas en México son:

J-Basket, de Corea del Sur : no cumple con norma de etiquetado al no declarar información nutrimental y no tiene instrucciones en español, ni tampoco declara la información nutrimental

: no cumple con norma de etiquetado al no declarar información nutrimental y no tiene instrucciones en español, ni tampoco declara la información nutrimental Nongshim, de Estados Unidos : no cumple con la norma de etiquetado porque no declara la información nutrimental del producto. Es la que más sodio tiene, cuatro.

: no cumple con la norma de etiquetado porque no declara la información nutrimental del producto. Es la que más sodio tiene, cuatro. Udon, de Corea del Sur : no declara el contenido nutrimental del producto. Es la que más sellos tiene.

: no declara el contenido nutrimental del producto. Es la que más sellos tiene. Knorr Pasta Lista, de Alemania : no cumple normas de etiquetado y declara “jarabe de glucosa” entre sus ingredientes, pero no lo identifica como azúcar añadido, y no declara el contenido energético (kcal) por cada 100g sino por porción completa. Es la que menos proteína tiene.

: no cumple normas de etiquetado y declara “jarabe de glucosa” entre sus ingredientes, pero no lo identifica como azúcar añadido, y no declara el contenido energético (kcal) por cada 100g sino por porción completa. Es la que menos proteína tiene. Kraft, de Estados Unidos: no cumple con la norma de etiquetado, ya que no declara la información nutrimental del producto. Es la que más carbohidratos tiene.

Selecto Brand, de México : no cumple el etiquetado y no expresa el contenido energético (kcal) en el total del envase, solo por cada 100g. Es la que más grasa tiene.

: no cumple el etiquetado y no expresa el contenido energético (kcal) en el total del envase, solo por cada 100g. Es la que más grasa tiene. Buldak Cheese, de Corea del Sur : tiene publicidad engañosa pues declara que es una “sopa de pollo sabor queso picante”, pero en los ingredientes solo se lita “polvo sabor artificial de pollo”. Es el que más grasa, carbohidratos y kcal tiene por cada 100g de producto. Aparte, tiene en su empaque un personaje de animación, por lo que viola la NOM-051, que prohíbe personajes de este tipo en productos con edulcorantes

: tiene publicidad engañosa pues declara que es una “sopa de pollo sabor queso picante”, pero en los ingredientes solo se lita “polvo sabor artificial de pollo”. Es el que más grasa, carbohidratos y kcal tiene por cada 100g de producto. Aparte, tiene en su empaque un personaje de animación, por lo que viola la NOM-051, que prohíbe personajes de este tipo en productos con edulcorantes Chikara Udon, originaria de Estados Unidos : no cumple con la norma de etiquetado porque no tiene información nutrimental en español.

: no cumple con la norma de etiquetado porque no tiene información nutrimental en español. Myojo, de Japón : no cumple el etiquetado y no expresa el contenido energético (kcal) en el total del envase, solo por cada 100g, ni declara el contenido nutrimental del producto.

: no cumple el etiquetado y no expresa el contenido energético (kcal) en el total del envase, solo por cada 100g, ni declara el contenido nutrimental del producto. Sapporo, de Estados Unidos: no declara el contenido nutrimental del producto.

En cuanto a aportaciones nutrimentales, el estudio revela que aunque las sopas instantáneas pueden contener vegetales, es en cantidades muy mínimas. El caso más notorio es el de la sopa Marucha Ramen con 0.0085 gramos de ajo, cebolla y cebollín deshidratados por envase de 85g. Por otro lado, la sopa Ottogi Ramyon es señalada por publicidad engañosa, ya que en su empaque se muestra zanahoria, pero no contiene.

El estudio concluye con estos resultados, sin mencionar la prohibición de alguna sopa instantánea en México. Como ya mencionamos, la revista expone y explica toda esta información para que los consumidores puedan tomar una decisión con fundamentos en el consumo de los productos.

Sin embargo, Ricardo Sheffield, titular de Profeco dijo en la conferencia matutina del lunes que se han retirado del mercado nacional 129,937 sopas instantáneas, pertenecientes a 12 productos de nueve marcas distintas.

Con información de Xataka