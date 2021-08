Checa las razones por las que deberías dejar de cargar la batería de tu móvil en un auto

Redacción

Si no estás seguro de si existe una forma “correcta” de cargar el teléfono, o si cargarlo demasiado tiempo, con demasiada frecuencia o demasiado rápido puede dañar la batería, no eres el único.

La carga de la batería hace que el rendimiento del dispositivo se degrade con el tiempo, sin importar cómo lo carguemos (ya sea con microgestión de la batería o cargas a largo plazo). Los teléfonos inteligentes operan con baterías de iones de litio, que funcionan moviendo los portadores de carga (en este caso, iones de litio) de un electrodo a otro. Los iones se mueven en una dirección cuando se cargan y en la otra cuando se descargan. El movimiento de los iones genera presión sobre los electrodos, reduciendo la vida útil de la batería. Cargar la batería a su capacidad máxima con menos frecuencia y no dejar que se agote por completo puede prolongar su vida útil, aunque sea un poco, al producirse una menor tensión en los electrodos y, por tanto, una menor degradación. Pero, ¿qué pasa cuando cargamos el móvil en el coche?

Al principio, puede parecer inofensivo conectar el teléfono al puerto USB del coche, ¿verdad? Pero a menos que estés desesperado y con la batería al mínimo, cargar un smartphone durante el trayecto al trabajo o de viaje, podría ser un gran error.

Así que si te has preguntado alguna vez si el cargador del coche puede dañar la batería de los smartphones, la respuesta es: sí. Potencialmente podrían causar daños en el dispositivo. Por lo general, la potencia de salida de la batería del coche no siempre es constante y no está optimizada para el teléfono. Si, por ejemplo, utilizas un adaptador defectuoso, podría conducir a que la batería se sobrecaliente y dañe los componentes. El peligro potencial depende tanto del teléfono, como del adaptador de cargador, así como de la edad o antigüedad del vehículo.

Cargar el móvil desde el encendedor

La mayoría de las personas que cargan la batería del smartphone en el coche, utiliza el encendedor de cigarrillos, que generalmente proporciona 12V de potencia. Los teléfonos inteligentes generalmente usan 5V, pero el adaptador es capaz de regular el voltaje de manera segura. Sin embargo, si el adaptador no funciona correctamente o no pertenece al fabricante del teléfono, podría enviar demasiada energía al móvil y dañarlo. Se podrían producir sobrecargas o picos repentinos de energía que podrían conducir a sobrecalentamiento, daño a los componentes internos o, incluso -aunque en muy raras ocasiones- estropear para siempre nuestro dispositivo.

Cargar el móvil desde el puerto USB

Si cargas el móvil con el puerto USB del coche, también le harás un flaco favor a tu dispositivo. ¿Por qué motivo? Porque el puerto USB de carga del coche aporta menos electricidad de la que nuestro smartphone necesita, así que lo que ocurre es que nuestro móvil apenas se cargará en el proceso, ya que el móvil estará consumiendo más energía de la que le suministra el cargador del coche.

¿Le pasa algo a la batería del coche?

También tiene sus consecuencias para el vehículo. Cargar el teléfono mientras estamos en la carretera podría llegar a agotar la batería del propio coche; aunque esto no debería ser una preocupación para los dueños de vehículos nuevos o con poco tiempo; solo para los coches antiguos con baterías “poco saludables”.

Bonus

No está de más decir que debes evitar dejar el teléfono en un coche al sol, en la playa, al lado del horno o en la nieve. Las temperaturas extremas, ya sea con calor o con frío, no se llevan bien con los móviles.

Recuerda que las baterías funcionan a nivel óptimo entre 20 y 30 ° C, pero si pasan períodos cortos fuera de este rango no debería causar mayor problema (siempre que sea poco tiempo, por supuesto).

Con información de Muy Interesante