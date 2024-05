Checa las finales que han disputado América y Cruz Azul

Redacción

Ciudad de M{exico.-La rivalidad entre América y Cruz Azul, dos de los equipos más emblemáticos del fútbol mexicano, ha quedado grabada en la historia del deporte nacional a través de sus encuentros en finales de diversos torneos. Desde la década de 1970 hasta la actualidad, estos colosos del balompié han protagonizado duelos memorables que han mantenido en vilo a los aficionados.

Te puede interesar:Este es el jugador que busca América ante posible salida de Julián Quiñones

En el reciente enfrentamiento, las Águilas se impusieron con un marcador global de 2-0 sobre La Máquina, con Edson Álvarez destacando como el héroe de la noche al anotar un doblete.

Soccer Football – Liga MX Final Second Leg – Cruz Azul v America, Azteca Stadium, Mexico City, Mexico- December 16, 2018 America’s Edson Alvarez and Agustin Marchesin celebrate with the trophy of the Liga MX REUTERS/Henry Romero

1971-1972 (LIGA MX)

La primera final disputada entre América y Cruz Azul fue para la Máquina Celeste. (Imago7)

El primer choque por un trofeo entre estas dos escuadras se remonta a la Liga MX de 1971-1972, donde Cruz Azul se alzó con la victoria por un contundente 4-1, coronándose campeón gracias a los goles de Héctor Pulido, Cesáreo Victorino y Octavio Muciño.

Te puede interesar:Marco Antonio Ortiz, árbitro de la Final de vuelta América – Cruz Azul es amenazado de muerte en redes sociales

CAMPEÓN: Cruz Azul

MARCADOR: Cruz Azul 4-1 América

Te puede interesar:Maryfer Centeno explica la verdadera razón por la que es fiel seguidora de Cruz Azul: “Arriba la Máquina Celeste”

1973-1974 (COPA MX)

Los cremas se vengaron de los celestes tras perder la final del 71. (Página oficial Club América)

América encontró su revancha en la Copa MX de 1973-1974 al imponerse por un marcador global de 3-2. En una serie de ida y vuelta, las Águilas lograron superar a su rival con goles de Osvaldo Castro y Roberto Hodge.

CAMPEÓN: América

MARCADORES:

IDA: América 2-1 Cruz Azul

VUELTA: Cruz Azul 1-1 América

1973-1974 (CAMPEÓN DE CAMPEONES)

La épica remontada de Cruz Azul en el Campeón de Campeones de 1974

El duelo por el Campeón de Campeones en la misma temporada terminó nuevamente con la victoria de Cruz Azul, esta vez por un ajustado marcador de 2-1, donde Juan Ramón Ocampos y Eladio Vera marcaron para La Máquina.

CAMPEÓN: Cruz Azul

MARCADOR: Cruz Azul 2-1 América

1988-1989 (LIGA MX)

América consiguió el Bicampeonato ante Cruz Azul en 1989. (Página oficial Club América)

La década de los 80 vio otro enfrentamiento entre estos gigantes del fútbol mexicano en la final de la Liga MX 1988-1989. En un emocionante duelo que terminó con un marcador global de 5-4 a favor de América, las Águilas ampliaron su dominio gracias a las contribuciones de jugadores como Luis Roberto Alves, Carlos Hermosillo y Antonio Carlos Santos.

CAMPEÓN: América

MARCADORES:

IDA: América 3-2 Cruz Azul

VUELTA: Cruz Azul 2-2 América

CLAUSURA 2013 (LIGA MX)

El Clausura 2013 presenció otra batalla épica entre estos dos equipos, donde América se coronó campeón en una dramática serie de penales luego de un empate 2-2 en tiempo reglamentario en el partido de vuelta.

CAMPEÓN: América

MARCADORES:

IDA: Cruz Azul 1-0 América

VUELTA: América 2-1 Cruz Azul (se definió en penales)

APERTURA 2018 (LIGA MX)

Las Águilas ganaron el 13 título de Liga al derrotar al Cruz Azul. (Mexport)

En el Apertura 2018, América volvió a imponerse sobre Cruz Azul con un doblete de Edson Álvarez, consolidando así su dominio en el clásico capitalino en finales.

CAMPEÓN: América

MARCADORES:

IDA: América 0-0 Cruz Azul

VUELTA: Cruz Azul 0-2 América

Estas emocionantes confrontaciones entre América y Cruz Azul no solo son parte de la historia del fútbol mexicano, sino que también han contribuido a alimentar una rivalidad legendaria que sigue siendo motivo de pasión y emoción para los aficionados de ambos equipos.

Con información de Infobae