Checa las comisiones que cobran los bancos por el pago de luz y teléfono en sus ventanillas

Aguascalientes, Ags.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), informa de las posibles comisiones que cobran 13 instituciones bancarias por el pago de los recibos de luz (CFE) y telefonía (TELMEX), cuando se realiza directamente en las ventanillas de las sucursales bancarias.

Cabe destacar que la comisión que los bancos cobran por el pago de servicio de CFE y TELMEX, puede variar para aquellas personas que son clientes y no clientes de la institución bancaria, asimismo, existen algunas instituciones que no cobran por el pago de estos servicios. A continuación, te presentamos el cuadro con la información detallada:

COMISIONES POR PAGO DE RECIBOS DE LUZ CFE Y TELÉFONO TELMEX (PESOS)

Fuente: Elaborado por CONDUSEF, con información de Banco de México y páginas electrónicas de las instituciones financieras al 18 de agosto de 2021.

Notas:

Las comisiones no incluyen IVA.

No aplica: Indica que la institución financiera no ofrece el servicio u ofrece el servicio, pero no hay cobro de comisión.

La información contenida en el cuadro puede variar, por lo que se recomienda a las y los usuarios verificar antes de celebrar cualquier operación con la institución elegida.

Se observa que, para el pago del servicio de telefonía, Santander tiene la comisión mayor ($20) para sus propios clientes, en tanto que para los no clientes BBVA Bancomer es el de mayor costo ($26).

De igual forma para pago de luz a la CFE la cuota para clientes del banco que resulta mayor es de HSBC ($10) y para no clientes la de Citibanamex ($14).

Hay instituciones bancarias que no cobran comisión por el pago de estos servicios como Inbursa y BanCoppel.

Es importante mencionar que existen otras opciones para realizar el pago de estos servicios que no implican algún costo, que son más cómodas, nos ahorran traslados y tiempo, como son: domiciliar el recibo en una cuenta de depósito (cuenta de nómina, cheques o digital) o a las tarjetas de crédito, (si se opta por la domiciliación hay que cuidar que siempre existan fondos suficientes en las cuentas o no se rebase el límite de crédito en la tarjeta), también se puede realizar el pago a través de la Banca por Internet o Móvil, en los portales de internet de las compañías, en la aplicación móvil de su banco o por medio de las tiendas de conveniencia.

Ante ello, esta Comisión Nacional te recomienda lo siguiente:

Antes de pagar tu recibo de luz o teléfono, pregunta siempre si existe comisión por el pago de servicios en ventanilla.

Evita pagar comisiones y acude a la sucursal que más te convenga.

Si vas a pagar en efectivo o cheque del mismo banco, hazlo preferentemente al menos un día antes de la fecha límite de pago; con cheque de otro banco, dos días antes.

Analiza la opción de domiciliar tu pago para evitar retrasos en el pago oportuno de tus recibos o la suspensión del servicio, es cuestión de orden.

Captura directamente la dirección electrónica de la compañía en el explorador web que utilices, así evitarás entrar a páginas fraudulentas.

Si realizas el pago a través del portal de internet de la compañía, asegúrate que cuente con el protocolo “https://”, esto indica que la transacción es segura.

Para cualquier duda o consulta, comunícate a la CONDUSEF al teléfono 55 53 400 999 o bien visita nuestra página de Internet www.condusef.gob.mx. También nos puedes seguir en Twitter: @CondusefMX, Facebook: /Condusefoficial, Instagram: @condusefoficial y Youtube: CondusefOficial.