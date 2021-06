Checa la dolorosa forma en la que puedes volverte inmune a los mosquitos

Redacción

Cuando de pasar un día al aire libre se trata, pocas cosas resultan más fastidiosas que los mosquitos. Si eres de esas personas que parecen ser “apetitosas” para este tipo de insectos picadores y quieres dejar se serlo, existe una solución: volverse inmune. Lo malo es que esto implica muchas más picaduras en tu piel.

Una reacción alérgica

La gente que durante toda su vida han vivido en regiones tropicales aparentemente gozan de inmunidad contra las molestas perforaciones. Pero no es que los mosquitos no les piquen, es que su piel no reacciona con inflamación y picor como sí lo sufres tú.

La razón de esas molestias obedece a una reacción inmunitaria del organismo, en este caso, a una alergia. La saliva de los mosquitos provocan un reacción de nuestro cuerpo que activa el sistema inmunológico y libera histamina, haciendo que se inflame el área de piel que rodea la picadura.

Y al igual que ocurre con otros tipos de alergias, esta también tiene tratamiento. La mala noticia es que para ello solo existe una forma de alivio: dejarse picar de los mosquitos muchas veces, tantas como para que el sistema inmunológico se convenza de que ya no vale la pena seguir reaccionando a las picaduras.

¿Cuántas picaduras de mosquito son necesarias?

Cientos por semana. Durante un experimento consiguieron que un voluntario perdiera la hipersensibilidad a las picaduras de mosquito luego de seis meses continuos permitiendo ser picado cientos de veces. No hay certeza sobre la eficacia y duración de este “tratamiento” en otras personas. Tampoco se sabe si se trata de una solución permanente o, al dejar de ser picado, se presente nuevamente la reacción alérgica. Eso sin contar con la posibilidad de contraer enfermedades infecciosas que transmiten ciertas familias de mosquitos.

Volverse inmune a las picaduras de mosquito es posible a largo plazo, pero suele manifestarse solo en personas que llevan años habitando en lugares con mosquitos y únicamente aplica a las especies locales de esa región del mundo.

En cuanto a los avances científicos sobre procesos de inmunización específicos contra picaduras de mosquito (sin someternos a miles de ellas), ya se encuentran realizando pruebas clínicas y seguramente no tendremos que esperar mucho tiempo para tener disponible este tipo de inmunoterapia. Por ahora será mejor continuar usando las lociones repelentes.

