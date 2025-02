Checa estos trucos para volver a ver fotos de una sola vez en WhatsApp

Redacción

EU..-WhatsApp ha evolucionado constantemente para mejorar la privacidad y seguridad de sus usuarios. Entre sus funciones, la opción de enviar fotos y videos que solo pueden verse una vez, ha sido muy bien recibida por aquellos que buscan compartir contenido temporal, el cual se elimina automáticamente después de ser visualizado.

Sin embargo, para muchos usuarios, esto puede ser frustrante, ya que, una vez vista la imagen, no hay forma aparente de volver a acceder a ella. Si eres uno de esos usuarios que desea volver a ver una foto o video enviado bajo esta modalidad, aquí te explicamos el paso a paso.

La función “Ver una vez”: ¿qué es y cómo funciona?

La función de “ver una sola vez” en WhatsApp permite enviar fotos y videos que desaparecen del chat una vez que han sido vistos por el destinatario. Estos archivos no se guardan en la galería del receptor, ni permiten la captura de pantalla o grabación del contenido mientras se visualiza. De esta manera, WhatsApp asegura que el contenido sea efímero y no se pueda guardar ni compartir sin el consentimiento del remitente.

Esta función se activó como una respuesta a las demandas de mayor privacidad, permitiendo a los usuarios tener más control sobre el contenido que comparten. Pero, aunque este método ofrece seguridad, algunos usuarios han encontrado maneras de volver a acceder a estas imágenes.

Truco para volver a ver una foto enviada una sola vez

A pesar de las restricciones impuestas por WhatsApp, existe un truco que te permite volver a ver una foto enviada para ser vista una sola vez. A continuación, te mostramos cómo hacerlo, ya sea que utilices un dispositivo Android o iPhone.

Para usuarios de Android:

1. Descargar WhatsApp Plus:

Este es un paso crucial, ya que WhatsApp Plus es una versión modificada de la aplicación original que ofrece funciones adicionales, como la capacidad de ver fotos enviadas bajo la modalidad de “ver una vez” más de una vez.

2. Configuración de almacenamiento:

Una vez que hayas instalado WhatsApp Plus, abre la aplicación y dirígete a “Ajustes”. En esta sección, selecciona “Almacenamiento y datos”.

3. Buscar la conversación:

En la pestaña de “Administración de almacenamiento”, selecciona el chat de la persona que te envió la foto o el video bajo la modalidad de una sola visualización.

4. Seleccionar la imagen:

En la opción “Más reciente”, podrás ver la foto con un símbolo de interrogación. Al presionar sobre ella, la imagen se reproducirá nuevamente en la pantalla, permitiéndote recuperarla.

Este método ofrece una solución efectiva para los usuarios de Android que desean acceder a imágenes que ya han visto.

Para usuarios de iPhone:

1. Acceder a la configuración de WhatsApp:

En la app de WhatsApp para iPhone, ve a “Ajustes” y selecciona “Almacenamiento y datos”. Al igual que en Android, esta sección te permite gestionar los archivos recibidos y enviados a través de la aplicación.

2. Buscar la conversación:

Dentro de “Administración de almacenamiento”, busca el chat del usuario que te envió la foto o el video de visualización única.

3. Ver la imagen:

Al seleccionar “Más reciente”, se mostrará una imagen en blanco con un símbolo de interrogación en el centro. Al hacer clic sobre ella, la imagen o video volverá a reproducirse en tu pantalla, brindándote una segunda oportunidad para verla.

¿Es seguro usar aplicaciones modificadas como WhatsApp Plus?

Es importante destacar que el uso de versiones modificadas de aplicaciones, como WhatsApp Plus, puede conllevar riesgos. Aunque estas aplicaciones ofrecen funciones adicionales, no están respaldadas por Meta, la empresa propietaria de WhatsApp, lo que puede hacer que tu cuenta sea bloqueada temporal o permanentemente si se detecta el uso de estas aplicaciones no oficiales.

Además, las versiones modificadas pueden comprometer la seguridad y privacidad de tus datos, ya que no cuentan con el mismo nivel de protección que la aplicación original. Por lo tanto, es recomendable evaluar los pros y contras antes de optar por esta opción.

Alternativas para mantener las fotos de visualización única

Si prefieres no utilizar aplicaciones de terceros como WhatsApp Plus, existen otras formas más seguras de mantener las fotos y videos que recibes en WhatsApp sin violar las políticas de la plataforma.

1. Tomar una foto con otro dispositivo:

Aunque WhatsApp bloquea las capturas de pantalla y la grabación en el dispositivo que recibe el contenido, puedes utilizar otro dispositivo, como una cámara o un teléfono secundario, para tomar una foto de la pantalla mientras reproduces el archivo.

2. Solicitar el archivo nuevamente:

Si la imagen o video es importante, la opción más sencilla y segura es pedirle a la persona que te lo envió que lo haga nuevamente. Al ser reenviado, puedes optar por guardar el archivo antes de abrirlo bajo la modalidad de “ver una vez”.

La seguridad y privacidad en línea son aspectos cada vez más importantes en nuestra vida digital, por lo que es recomendable utilizar siempre métodos que no comprometan nuestra información personal.

Con información de Excélsior