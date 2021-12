Checa este diccionario si acabas de unirte al cicloturismo

Redacción

¿Acabas de empezar en esto de la bici? ¿Algún amigo te ha enganchado a esta ‘enfermedad’ y ahora sales como parte de un grupo desde hace pocas semanas? ¿Te suenan raro algunas de las cosas que dicen? Es más, ¿te da la sensación de que algunas las dicen para reírse de ti? Bueno, pues por si te has hecho recientemente alguna de estas preguntas, aquí te voy a dar la respuesta. Hay muchas páginas relacionadas con el ciclismo que han recopilado palabras propias del ciclismo profesional. Pero, ¿y del aficionado? ¿Qué vocablos son propios del domingueo del pedal?

Os voy a dejar todas las que conozco. Algunas de ellas son propias del ciclismo profesional y no han calado en el mundillo globero. Otras, en cambio, son propias de los aficionados. Hay, seguro, muchos localismos que este juntador de letras no conoce. Por eso me gustaría que esto fuese abierto y que si tienes alguna expresión la digas en los comentarios, y la incluiré en la lista. De esa forma agrandaremos juntos el léxico globero. Aquí vas a encontrar tanto palabras sueltas como frases hechas. ¡Vamos allá!

A carajo sacado. Se utiliza cuando alguien baja un puerto muy al límite. Es una expresión común en Andalucía. El sinónimo más común a nivel nacional es ‘a tumba abierta’.

Agarrarse. Cualidad de un puerto que, sin ser excesivamente duro, hace que el ciclista no logre encontrar un ritmo cómodo, como si alguien tirase de él para ralentizarlo. Ejemplo: ‘Los últimos dos kilómetros del puerto se agarran mucho’.

Ahí acaba. La suelen usar globeros veteranos para decirle a globeros novatos –o no conocedores del terreno- que queda poco para terminar una subida. El problema es que el 85% de las veces no es cierto.

Atrancado. Se suele acompañar de alguna conjugación del verbo ‘ir’, y significa que el ciclista lleva un desarrollo que le permite dar pocas pedaladas, sin una cadencia fluida.

Burra. La bicicleta.

Cadencia. Número de pedaladas por minuto.

Calentarse el pecho. Dar un acelerón que te haga subir bastante las pulsaciones.

Comer aire. Rodar durante mucho tiempo con el viento en contra.

Con todo metido. Momento en el que un ciclista, subiendo un puerto, pone el piñón más grande de que dispone.

Corte. Fraccionamiento de un pelotón, bien por un frenazo, por el viento o por falta de fuerzas de algunos integrantes.

Culogordo. Ciclista que no es precisamente brillante subiendo. Eso me recuerda a ‘alguien que conozco’ L

Desarrollo. Combinación de plato y piñones que mueve el ciclista. A más grande sea el plato y menor el piñón, más desarrollo, ya que permite recorrer más metros por pedalada… aunque también más desgaste para el músculo.

Descolgarse. Quedarse por detrás de un grupo por no poder seguir su ritmo.

Detrás de esa curva. Expresión que supone una continuación de ‘ahí acaba’ y que implica que todavía queda un buen rato de subida, pero el novato se anima por unos minutos.

Gregario. Ciclista cuya misión consiste en ayudar a un compañero de equipo, dejando el lucimiento personal en segundo plano.

Grupeta. Pues eso, un grupo habitual de ciclistas.

Hacer fondo. Planear una ruta larga, de muchas horas, que permita entrenar la resistencia.

Ir blando. Llevar un desarrollo que permite una cadencia alta.

Ir como el fuego. Estar muy en forma.

Ir de pro. Se refiere, en tono irónico, a otro ciclista que tiene la fea manía de no saludar cuando se cruza contigo en la carretera.

Látigo. Efecto que hace un grupo cuando va rodando rápido y hay algún elemento del terreno (una curva) o la carretera (una rotonda) que obliga a frenar. Los que van en la parte trasera del grupo frenan cuando la parte delantera ya está volviendo a arrancar, por lo que la cabeza del grupo se les escapa unos metros. Normalmente toca calentarse unos segundos el pecho para volver a recuperar la unidad del grupo.

Mañana, tranquilitos. Expresión de buenas intenciones el día antes de la salida grupal, pero que todo el mundo –menos el novato- sabe que, en realidad, se va a provocar poco menos que una batalla campal.

Paellera. Se usa para referirse a un último piñón muy grande que permita cierto desahogo en las subidas.

Pájara. Desfallecimiento, falta de fuerzas. Existe el derivado comparativo ‘pajarón’.

Parar a la coca-cola. Hacer un alto en el camino, casi siempre en algún bar señalado previamente, para reponer fuerzas antes de seguir la ruta.

Pillar una galleta. Quedarse sin fuerzas de forma repentina.

Poner la reductora. Término prestado del mundo del todoterreno. Se dice cuando un ciclista se anticipa a una rampa muy dura metiendo ya de antemano el piñón más grande que tiene.

Ruedero. Ciclista al que el viento le da poquito en la cara, porque siempre va detrás de otro sin dar un relevo. También conocido como ‘chuparruedas’ o ‘parásito’.

Sacarse los ojos. Expresión que se refiere a cuando los miembros del grupo van durante toda la ruta atacándose entre ellos y rodando siempre al máximo (o cerca) de su capacidad.

Seto. Ciclista que va mucho, muchísimo, más despacio que los que vienen detrás. Existe el derivado ‘plantar un seto’, que es quedarse clavado.

Tachuela. Subida muy corta, normalmente en una ruta llana.

Tirar. Colocarse en primera posición del grupo para marcar el ritmo.

Toboganes. Zona de continuo sube y baja, sin pendientes extremas.

Ya estamos arriba. A esas alturas, cualquier novato que tenga dos dedos de luces sólo puede tener la certeza de que le queda menos que cuando empezó.