Checa estas opciones de bicicletas gravel con manillar plano

Es conocido que el manillar caído o de cuerno no es para todos los ciclistas por múltiples razones como los dolores de espalda o brazos, inseguridad, maniobrabilidad, entre otras. Afortunadamente hay opciones de bicicletas gravel con manillar plano y aquí en TodoGravel hemos reseñado algunas.

Para ampliarte el panorama en este tipo de bicicletas gravel, te traemos otras cuatro a tu consideración con características y precios diferenciados.

Hemos escrito ya sobre los pros y contras de las bicicletas gravel de manillar caído. En los pros destaco dos: a) precio más económico debido al tipo de manetas de cambios y frenado; b) mejor maniobrabilidad en terrenos complicados. En los contras cito igualmente dos principales: a) para los puristas no será una 100% gravel debido precisamente al manillar plano; b) no podrás optar por una postura tan aerodinámica como en una de manillar caído.

Se trata entonces de un debate interminable y mientras sean peras o manzanas, lo importante es saber de ellas y las opciones disponibles. En seguida te presentamos cuatro de ellas. Algunas son promovidas por los fabricantes como 100% para gravelear y otras como multipropósito (gravel, urbanas, fitness).

Jamis Sequel S2

Diseño de cuadro muy similar a la Jamis Renegade, pero más alargado para compensar una potencia más corta y otro tipo de manillar.

La Jamis Sequel posee un cuadro fabricado en acero marca Reynolds modelo 520, siendo un acero de nivel medio, aunque ello ayuda a que su precio sea más accesible. Y no te preocupes por aquello de “nivel medio”. Este cuadro no lo romperás con nada. Se trata meramente de un acero no tan puro como el Reynolds 820. Su horquilla es de cromoly (aleación de acero). Ambos componentes traen un buen número de ojales para bidones, loderas y soluciones de carga, así que podrás hacer bikepacking sin problema o montarle bolsas para carga con la computadora u otros artículos para ir al trabajo.

Monta unas ruedas WTB modelo ST i25 de medida 650b convertibles a Tubeless y con neumáticos WTB Byway con grosor de 47c. Con este montaje le entrarás a los caminos gravel con toda felicidad. La transmisión la aporta Shimano con un Deore RapidFire Plus SL de 10 velocidades, con un solo plato de 40T y cassette de 11-42T. Con ella podrás sufrir casi cualquier tipo de pendiente. Frenos hidráulicos marca Tektro modelo HD-M280/281. El sillín es un Selle Royal Vivo Ergo.

Está disponible en un solo color; verde oscuro que Jamis llama Riptide. Jamis ofrece otra Sequel pero modelo S3 a precio más económico debido a la transmisión Shimano Altus de 9 velocidades. Si te gustan los cuadros fabricados con acero, debes añadir la Sequel a tu lista de finalistas.

Kona Dew

Diseño de cuadro más cercano al de una MTB.

Kona no define a la Dew como una gravel de manillar plano sino como una bicicleta urbana, pero tiene todas las características de serlo. Son tres los modelos disponibles de la Dew: a) Dew Plus, con mejor transmisión de un solo plato; b) Dew Coco, de diseño y geometría para mujer; c) Dew, la que te reseñamos ahora.

Esta Dew tiene un cuadro fabricado en aluminio 6061 y una horquilla de cromoly (aleación de acero). Ambos poseen igualmente un buen número de ojales, como en la Jamis Sequel, pero Kona obvió montar ojales para un tercer bidón. Debido al cuadro de aluminio esta gravel debe ser más ligera a la Sequel en al menos unos 500g. Monta una transmisión Shimano Altus de 8 velocidades y con dos platos de 36/22T y un cassette 11-34T.

Los frenos son mecánicos marca Tektro modelo MDM280, sus ruedas de marca propia y los neumáticos WTB Horizon 650b x 47c de piso completamente liso. El sillín es también marca propia. Dos colores disponibles: gris y verde menta. Dada la transmisión montada y las ruedas la Kona Dew es la más económica de las cuatro. Su precio lo conocerás al final. Concluyendo, esta Dew tiene la geometría de cuadro más relajada de las cuatro aquí citadas.

Norco Search XR Flat Bar

Si la Kona Dew es una bicicleta multipropósito, la Norco Search XR flat bar es 100% gravel con manillar plano. La canadiense ha decidido dejar el mismo diseño de cuadro de aluminio (pero algo más largo) y la misma horquilla de carbono que su gravel “normal” la Search XR con manillar caído. Esta Search XR Flat Bar tiene buenas prestaciones, iniciando con la ya citada horquilla de carbono de buen diseño y dos ojales en cada brazo. El cuadro tiene ojales para tres bidones y loderas. Su transmisión es un Shimano Deore de 11 velocidades con un monoplato 40T y un cassette de 11-51T. Es casi-casi una transmisión de una MTB.

Las vainas inferiores tienen una caída más pronunciada respecto a la aplicada por otras marcas; incluso en su parte final suben hacia la caja del pedalier.

Los frenos también son de buen nivel al ser hidráulicos marca Tektro modelo HD-R280 con rotores de 160mm. El resto de componentes (potencia, manillar y tija) son de aluminio. El sillín es un Selle Royal Vivo. En cuanto a las ruedas son las muy respetables WTB ST i23 de 700c y los neumáticos son unos Vittoria Terreno Dry 38mm. Estos componentes reafirman su naturaleza 100% gravel.

Se trata entonces de una gravel de manillar plano a considerar seriamente y con un precio muy similar al de la Jamis Sequel (con cuadro de acero), aunque la Search XR Flat Bar trae mejor transmisión ¿con cuál de las dos te quedas?

Rondo Booz ST

La última gravel de manillar plano en este post la aporta la marca de Polonia Rondo con su modelo Booz ST. Lo primero que atrae mi atención es la hermosa horquilla característica de las gravel de Rondo. Es de las mejores en estética, según yo. Los hombros de la horquilla son muy robustos y van reduciéndose conforme los brazos se acercan al eje. Si te fijas bien en la parte del eje, notarás que el final de los brazos de la horquilla no es redondo sino ovalado. Ello se debe a que monta el mecanismo Twintip, el cual ayuda a colocar la rueda delantera más alta (mayor estabilidad) o más baja (postura más aerodinámica).

La horquilla es una de las principales virtudes de la Booz ST.

Pasando al cuadro tenemos que está fabricado en cro-mo o cromoly (aleación de acero), lo cual puede notarse con la delgadez de los tubos. Según Rondo la Booz ST tiene un peso de 10.7kg, lo cual no esta mal. La Jamis Sequel posee un cuadro con el mismo material, pero su horquilla es de cromoly, por lo tanto será una bicicleta algo más pesada estimando unos 11kg u 11.2kg.

El manillar obviamente es plano y tiene una longitud de 660mm. En la Norco Search XR Flat Bar es de 620mm en talla hasta 53 y de 640mm a partir de talla 55. En lo personal preferiría 620mm, pues esto te hace colocar las manos algo más cerca del ancho de los hombres y por lo tanto generar menor resistencia al viento. La desventaja es que tendrás un pelín menos de maniobrabilidad en caminos complicados.

La transmisión es un Sram Apex 1 de 11 velocidades con plato FSA Omega de 42T y cassette Microshift de 11-42T. Este grupo no será tan generoso para subir pendientes como con el montado en la Norco Search XR, pero podrás ir más rápido en descensos gracias al monoplato de 42T. De las cuatro bicicletas aquí reseñadas será la Kona Dew con la que irás más lento en descenso debido a que su plato mayor es de apenas 36T.

Los frenos de la Booz ST son Shimano hidráulicos. Las ruedas son marca propia y además son compatibles con Tubeless, algo también ofrecido por Jamis con la Sequel y la respectiva de Norco. Los neumáticos son marca Vittoria Terreno Dry, igual a los de la Search XR, pero en medida 650B y con grosor 47c. A la Booz ST la encuentras solamente disponible en color negro.

Concluyendo ¿Cuál es la mejor opción de las cuatro para ti? Difícil de responder, dependerá de tu presupuesto (abajo los precios) y el tipo de rodadas que realizas actualmente o piensas realizar. Obviamente uno siempre quiere lo mejor, la realidad es que hay que ajustarse a lo posible.

