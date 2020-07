Checa esta lista de las mejores películas de extraterrestres

Redacción

La idea de que exista vida (inteligente o no) en otros planetas lleva obsesionando al ser humano desde que comenzamos a comprender un poco mejor nuestra posición en el universo. Desde que la ciencia sabe con certeza de la existencia de otros mundos, dentro y fuera de nuestro sistema solar, la posibilidad de hallar algún tipo de vida que pueda prosperar fuera de la Tierra no solo es objeto de estudio académico, sino que imprime una profunda huella social; no solo por el interés científico de esta cuestión, sino, sobre todo, por el interés filosófico. El hallar al otro, al habitante de un mundo desconocido, cuestiona directamente quiénes somos, cuál es el origen del ser humano y nuestro papel en el cosmos.

La hipótesis de la vida extraterrestre ha sido largamente explorada en el cine de ciencia ficción y el cine de terror, y mezcla de ambos géneros. Sin duda, esta opción alude a nuestros miedos más intrínsecos: no solo se trata de ahondar en lo desconocido, sino en un desconocido con un potencial de razonamiento lógico, con una cultura y civilización propias; y también con el potencial de aniquilación. La creatividad se dispara cuando nos ponemos a imaginar cómo podría ser un habitante de otro planeta. No solo sobre su hipotético aspecto, sino sobre qué intenciones tendría si viniese a nuestro encuentro (pacíficas o no).

El cine de extraterrestres ha ido de la mano con los descubrimientos científicos que se han ido produciendo a lo largo de las décadas. Durante mucho tiempo, especialmente las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX, el cine de alienígenas estuvo muy influido por el concepto de los ‘marcianos’; desde los años noventa que comenzamos a explorar Marte con más detalle sabemos que no parece haber criaturas vivientes, y mucho menos inteligentes, en el planeta rojo. Más bien, si existe vida, se encuentre mucho más lejos de nosotros. Con el avance científico, también fue cambiando el concepto de los extraterrestres en el imaginario social, y el cine estuvo ahí para constatarlo. Uno de los ejemplos más recientes es La llegada (2016), que explora un tipo de vida inteligente, pero con un lenguaje de comunicación complejo por lo diferente y desconocido; y que trata de criaturas esencialmente pacíficas.

La idea de apocalipsis también suele acompañar al cine de extraterrestres debido a la posibilidad destructora de otra civilización inteligente. Pero estos largometrajes con frecuencia se catalogan dentro de cine de ciencia ficción y no meramente de terror, puesto que incluso conceptos complejos de la física del cosmos se han llegado a exponer en ellos, como ocurre en el clásico de 1997 Contacto.

Prepárate para nuestro repaso por las mejores películas de extraterrestres de la historia. ¿Las has visto todas?

E.T. el extraterrestre (1982)



Suele ocupar los primeros puestos en los rankings de mejores películas sobre alienígenas. E.T el extraterrestre explora de manera tierna y conmovedora un encuentro entre una criatura de otro mundo que se extravía en la Tierra y un niño de California. El vínculo que se crea entre ellos la convierte no solo en una excelente película de ciencia ficción, sino también en una película sobre valores como la tolerancia y la amistad. “Estaré aquí mismo”.

Contacto (1997)

Todo un clásico de la ciencia ficción y un visionado obligatorio para todos los aficionados a la clásica cuestión sobre la vida en otros planetas, es la versión cinematográfica basada en la novela homónima del célebre divulgador Carl Sagan, adaptada al cine un año después de su muerte.

El personaje principal, la astrónoma Ellie Arroway, detecta una señal de una estrella cercana, una secuencia repetitiva de los primeros 261 números primos, que deduce que solo podía enviarse desde una civilización inteligente. Resulta que el mensaje es más complejo de lo que inicialmente se pensó; en realidad contiene un plano para una máquina de viaje espacial avanzada.

La Guerra de los Mundos (2005)

Clásico del cine, una de las películas más importantes de la historia, y un básico de la ciencia ficción y –la novela en la que está basada– de la literatura. Spielberg adaptó la obra maestra de H.G. Welles de 1897. La Guerra de los Mundos narra los eventos de una invasión marciana como la experimentaron un narrador masculino no identificado y su hermano. La historia comienza unos años antes de la invasión.

Alien, el octavo pasajero (1979)

Después de que un buque mercante espacial recibe una transmisión desconocida como una llamada de socorro, uno de los tripulantes es atacado por una misteriosa forma de vida. Pronto se dan cuenta de que su ciclo vital apenas ha comenzado.

Alien, el octavo pasajero es la primera de una saga de películas que continúa explorando a esta terrorífica criatura.

Predator (1987)

Esta película de acción protagonizada por Arnold Schwarzenegger narra cómo un equipo de comandos en una misión en una selva centroamericana se ve perseguido por un guerrero extraterrestre.



En 2004 se estrenaría Alien vs. Predator, combinando ambas sagas en una lucha por la supervivencia de una de las dos criaturas.

Señales (2002)

Una película que explora el terror psicológico, cuenta la historia de una familia que vive en una granja y, de pronto, encuentra misteriosos círculos de cultivos en sus campos, lo que sugiere algo más aterrador por venir. Ideal para los que, además de la ciencia ficción, aman el cine de terror.

La llegada (2016)

Una exquisita película, de las mejores de los últimos años sobre la temática alienígena. La Tierra recibe la visita de varias naves en diversos puntos del planeta de manera simultánea, y los gobiernos e inteligencia despliegan fuerzas para tratar de comunicarse, o prepararse para lo que salga de ellas. Una experta en lenguaje es contratada junto con un físico para tratar de comunicarse con las extrañas criaturas. El filme es una adaptación del relato corto The Story of Your Life del escritor Ted Chiang.

Independence Day (1996)

Los extraterrestres están llegando y su objetivo es invadir y destruir la Tierra. Combatiendo con tecnología superior, la mejor arma de la humanidad es la voluntad de sobrevivir.

Men in Black (1997)

En un tono desenfadado y cómico, la película narra las aventuras de dos oficiales de policía pertenecientes a una organización secreta que vigila y controla las interacciones extraterrestres en la Tierra. Sería el inicio de una exitosa saga de varias entregas.

Cocoon (1985)

Un grupo de jubilados se baña en una piscina que contiene unos extraños capullos alienígenas, que les provoca un efecto rejuvenecedor y revitalizante. Basada en una novela de David Saperstein.

Mars Attacks! (1996)

Una divertida película con un reparto excepcional. Cierto día, la Tierra es invadida por marcianos que poseen armas inmejorables… y un cruel sentido del humor.

Distrito 9 (2009)

Una raza extraterrestre obligada a vivir en pésimas condiciones en la Tierra encuentra un espíritu afín en un agente del gobierno expuesto a su biotecnología. El resultado es una guerra.

El abismo (1989)

Un equipo de buceo busca un submarino nuclear perdido; pero mientras se encuentra con una peligrosa especie acuática alienígena.

Encuentros en la tercera fase (1977)

La tranquila vida del protagonista, RoyNeary, se pone patas arriba después de un encuentro cercano con un ovni. Todo un clásico imperdible de la ciencia ficción.

John Carter (2012)

Un veterano de la Guerra Civil descubre un planeta árido aparentemente habitado por bárbaros de varios metros de altura. Al encontrarse prisionero de estas criaturas, escapa para encontrarse con una princesa que necesita desesperadamente un salvador.

La cosa (1982)

La película parte de un planteamiento terrorífico: un equipo de investigación en la Antártida es perseguido por un alienígena que cambia de forma y asume la apariencia de sus víctimas.

La invasión de los ladrones de cuerpos (1956)

Clásico de la ciencia ficción que explora cómo la población de un pequeño pueblo está siendo reemplazada por dobles alienígenas sin emociones.

Life (2017)

Un equipo de científicos a bordo de la Estación Espacial Internacional descubre una forma de vida en rápida evolución que causó la extinción en Marte y ahora amenaza a toda la vida en la Tierra.

Oblivion (2013)

Una muestra de una civilización de criaturas alienígenas, llamadas carroñeros, atacan a la Tierra, comenzando por destruir su satélite natural, la Luna. La humanidad tratará de defenderse desesperadamente del ataque.

Planet 51 (2009)

También hay excelentes ejemplos de cine sobre alienígenas en las películas de animación. En Planet 51, una civilización alienígena es invadida por el astronauta Chuck Baker, quien cree que el planeta estaba deshabitado. Ahora, Baker debe regresar a su nave antes de que entre en órbita sin él.

Prometheus (2012)

Siguiendo pistas sobre el origen de la humanidad, un equipo científico encuentra una estructura en una luna distante, pero pronto se dan cuenta de que no están solos.

Skyline (2010)



Extrañas luces descienden sobre la ciudad de Los Ángeles, atrayendo a las personas afuera como polillas a una llama donde una fuerza extraterrestre amenaza con tragarse a toda la población humana de la faz de la Tierra.

Stargate (1994)

Un dispositivo de teletransporte interestelar, encontrado en Egipto, conduce a un planeta con humanos que se asemejan a los antiguos egipcios que adoran al dios Ra.

Super 8 (2011)

Durante el verano de 1979, un grupo de amigos es testigo de un accidente de tren e investiga los sucesos inexplicables que suceden después en su pequeña ciudad.

Ultimátum a la Tierra (1951)

Se trata de otro clásico y la película más antigua de este listado. Un alienígena aterriza y le dice a la gente de la Tierra que deben vivir en paz o ser destruidos, por ser un peligro para otros planetas.