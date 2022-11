Checa el salario de la felicidad y cuánto hay que ganar al año para tenerlo

Redacción

EU.-Dicen por ahí que el dinero no compra la felicidad, pero sí boletos para conciertos, un auto para dejar de usar el transporte público y viajes. También es cierto que un mejor salario incide en la calidad de vida de las personas, pues ello determina una buena alimentación y actividades de esparcimiento.

Ahora, si te preguntaran cuál es tu sueldo ideal, aquel con el que tendrías la felicidad completa, ¿qué cantidad mencionarías?

El salario ideal es un aspecto bastante subjetivo para cada persona. Sin embargo, un ensayo de la Universidad de Princeton destaca que bajos ingresos provocan dolores emocionales.

High income improves evaluation of life but not emotional well-being, de Daniel Kahneman y Angus Deaton, fijó que el salario de la felicidad equivale a 75 mil dólares anuales, es decir, un millón 462 mil 500 pesos, considerando que el peso cerró en 19.50 por dólar.

El ensayo tomó en cuenta diversos aspecto, como si las personas fuman, el tipo de comida que consumen a diario, las cuentas que hay que pagar mes con mes, como agua, luz, teléfono, entre otros aspectos.

También se contempló el tipo de familias que hay: puede haber solo parejas, también quienes ya tienen hijos o quienes quienes viven con sus mascotas.

¿Tú serías feliz con poco más de un millón de pesos al año?

Empresarios prevén aumento de 15% al salario mínimo para 2023

El sector empresarial del país sostiene pláticas con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para analizar el monto de incremento al minisalario para 2023, el cual se estima que se elevará alrededor de un 15 por ciento, afirmó José Medina Mora, presidente de Coparmex.

“En momentos de alta inflación los aumentos al salario deben hacerse con mucho cuidado”, enfatizó, entrevistado al término de su participación en el Foro del XX Aniversario de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (Amech).

“Estamos todavía en tiempo, en diálogo, haciendo ese análisis a fondo; el objetivo es muy claro, llevar el salario mínimo a la línea del bienestar familiar y eso es algo que desde Coparmex hemos propuesto y simplemente tenemos que hacer este análisis a fondo, para saber cuál es el punto adecuado este año y los años subsiguientes”, abundó.

Se calcula que el incremento al salario mínimo será acorde con el nivel de inflación de alrededor de 8 o 9 por ciento, más otros seis puntos porcentuales, “sólo en el caso del salario mínimo general”, respondió el representante empresarial.

Dijo que es importante reconocer que en el caso del salario mínimo en la frontera norte ya llegó a la línea del bienestar familiar, también en el caso de los salarios mínimos profesionales y sólo resta en el caso del salario mínimo general.

Medina Mora descartó que haya riesgo de que la inflación pueda dispararse por el incremento al salario mínimo.

Con información de El Financiero