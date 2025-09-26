Checa el origen del brindis y como se celebra en otras culturas

Redacción

Ciudad de México.-Pocas veces alzamos una copa sin pronunciar un brindis. Sea con vino, cóctel, cerveza o incluso bebidas sin alcohol, brindar es un gesto que estructura una celebración, marca un momento especial y une a quienes comparten la mesa. Pero ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene esta costumbre tan arraigada?

Aunque hoy lo asociamos con buenos deseos y celebración, el brindis tiene un origen ritual. En las antiguas culturas grecorromanas se vertían vino, cerveza u otros líquidos como ofrenda a los dioses.

No se usaban copas como ahora, sino recipientes como la patera, la phiala o el rython. Elevar la bebida era una forma de agradecer a Dionisos, dios del vino, y a Démeter, diosa de la agricultura.

Con el paso del tiempo, este gesto adquirió otros matices. Una de las teorías más populares dice que en la República Romana se chocaban las copas para asegurarse de que nadie intentara envenenar a otro: un poco del líquido pasaba de una copa a otra, y el anfitrión bebía primero para demostrar que la bebida era segura.

Te recomendamos: Tradiciones: Pozole, el platillo mexicano por excelencia

El origen de la palabra “brindis”

La palabra “brindis” proviene del alemán bring dir’s, que significa “yo te lo ofrezco”. En el mundo anglosajón, en cambio, el verbo to toast (brindar) hace referencia al pan tostado y especiado que se añadía al vino para mejorar su sabor y absorber sedimentos.

Brindis alrededor del mundo

Cada cultura tiene su propio ritual para brindar:

Alemania: decir “Prost!” mirando a los ojos es obligatorio; no hacerlo puede considerarse descortés.

decir “Prost!” mirando a los ojos es obligatorio; no hacerlo puede considerarse descortés. Japón: “Kanpai!” invita a vaciar la copa de un trago.

“Kanpai!” invita a vaciar la copa de un trago. México: los poemas y dichos dedicados al mezcal son un género en sí mismo (“para todo mal…”).

los poemas y dichos dedicados al mezcal son un género en sí mismo (“para todo mal…”). Bulgaria: no se puede decir “Nazdrave!” con la copa medio vacía.

En muchos países golpear la copa con un cubierto para llamar la atención es de mala educación, además de peligroso para la cristalería.

Más que un choque de copas

Brindar no es solo un acto mecánico: es una expresión de comunidad, buenos deseos y gratitud. Elevar la copa, decir unas palabras y chocar los cristales son gestos que han evolucionado durante milenios, pero que siguen cumpliendo su función original: compartir la gracia del momento con quienes nos rodean.

¡Salud!

Con información de Excélsior