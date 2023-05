Checa el increíble pretexto que argumenta Cam Newton para que no lo contraten

Redacción

Cam Newton lleva buscando un nuevo equipo desde hace bastante tiempo, y su última etapa fue con los Carolina Panthers el año pasado.

Newton firmó un contrato de un año, con la suculenta suma de alrededor de $ 10 millones, para regresar al equipo donde había pasado gran parte de su carrera anteriormente.

Pero las cosas no funcionaron tan bien y finalmente se prescindió de él. Newton todavía está en busca de un nuevo club y sorprendió al afirmar que hay una razón más profunda por la que no lo firman.

No tiene nada que ver con sus habilidades futbolísticas, sino con su cabello. Newton asegura que los equipos se desaniman por su pelo largo.

“Se ha obstaculizado. Y no voy a cambiar”, dijo en el podcast Undefined de Josina Anderson.

“La gente ha insinuado decir, ‘Cam, queremos que vuelvas al Cam de corte limpio de 2015. Pero ese era un yo diferente. En este momento, donde estoy, se trata de aceptar quién soy”.

Newton afirma que los posibles pretendientes interesados habían insinuado que necesitaba cortarse el pelo.

“Hubo pistas al respecto y obtuve muchos buenos consejos de muchas personas. Y lo que siempre se menciona es: ‘Oye, Cam, estás asustando a la gente por tu apariencia'”, dijo.

“Y diría, ‘Oye, como si no fuera a dar nombres, pero hay otros mariscales de campo que [están] en la liga que no se parecen a mí, pero tiene cabello largo”. No los asustan, ¿verdad?

“Entonces, podemos ir ojo por ojo con eso. Pero simplemente me giraría y asentiría con la cabeza y diría: ‘Esa no es la razón por la que no estoy en la NFL'”.

Es poco probable que se comprometa tampoco, ya que anteriormente afirmó que no se cortaría el cabello hasta que una de sus hijas se casara

Con información de Marca