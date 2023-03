Checa el concurso para elegir al Molusco del Año

Redacción

EU.-Durante dos semanas y sin saberlo, cinco moluscos se han arrastrado por una pasarela inusual: el concurso del Molusco del Año se termina este domingo, y solo puede haber un vencedor.

La votación es organizada desde hace dos años por un centro de estudio de la biodiversidad genómica (LOEWE), con sede en Fráncfort (Alemania).

Ante las más de 85 mil especies de moluscos conocidas en el mundo (que incluyen caracoles terrestres y marinos, babosas, ostras…), los especialistas hicieron una primera criba.

Desde el 1 de marzo, los aficionados pueden votar en línea para elegir el más atractivo.

El ganador tendrá derecho al mapeo de su genoma.

El año pasado ganó un espectacular caracol pintado cubano (Polymita picta).

Este año los finalistas son: el abalón chileno conocido como “loco” (Concholepas concholepas), la babosa leopardo (Limax maximus), un caracol de mar (sin caparazón) conocido como micromelo undatus, una ostra gigante que vive a gran profundidad (Neopycnodonte zibrowii), y una babosa de mar con cuernos (Hermissenda crassicornis).

???? Who should be the #molluscoftheyear 2023❓

The 5⃣ candidates are here????, let the competition start! ???????? Meet them & vote????️for your favorite #mollusc by March 19th! Winner will get its genome sequenced @LOEWE_TBG ????????

????https://t.co/EK92Cvupoq@Senckenberg @malacologica pic.twitter.com/pP2QseMEWP

— LOEWE Centre Translational Biodiversity Genomics (@LOEWE_TBG) March 1, 2023

Todos ellos tienen una cabeza, un intestino y un pie muscular para desplazarse.

Los moluscos existen desde hace más de 500 millones de años, y después de los insectos, representan la subdivisión animal más poblada del planeta.

“De todos los invertebrados, los moluscos son los más apreciados por el hombre, pero sorprendentemente son ignorados en la investigación genética”, aseguró la directora de laboratorio de Loewe, Carola Greve, a la AFP.

