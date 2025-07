Checa cuántas horas puede estar solo tu perro

Redacción

Ciudad de México.-En la rutina diaria, muchos tutores caninos deben dejar solos a sus perros durante horas. Sin embargo, dejar a tu lomito solo mucho tiempo puede afectar gravemente su bienestar emocional y físico, advierten veterinarios y etólogos. La ansiedad por separación, el aburrimiento extremo y la tristeza son solo algunas de las consecuencias documentadas por expertos en comportamiento animal.

Aunque los perros son animales sociales por naturaleza, la vida moderna los obliga a pasar gran parte del día sin compañía. De acuerdo con la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA), la falta de estimulación social puede provocar conductas destructivas, ladridos excesivos e incluso depresión.

Algunos estudios, como los realizados por la Universidad de Lincoln (Reino Unido), sugieren que más de 80% de los perros pueden desarrollar algún grado de angustia si pasan más de seis horas solos.

¿Cuántas horas es seguro dejar solo a un perro?

Según la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), un perro adulto sano no debe estar solo más de 4 a 6 horas al día. Cachorros y perros mayores requieren aún más atención. Superar ese límite de tiempo puede provocar comportamientos ansiosos o regresivos.

¿Qué siente realmente un perro al quedarse solo?

Expertos en conducta animal como la Dra. Justine Lee (DVM) señalan que los perros pueden experimentar emociones complejas similares a la tristeza o abandono. Algunos síntomas incluyen pérdida del apetito, destrucción de muebles, llanto o temblores. Estas respuestas no son “mal comportamiento”, sino signos de sufrimiento emocional.

Consejos para reducir su estrés si debe quedarse solo

Deja juguetes interactivos o puzzles de comida.

Usa feromonas sintéticas para calmarlo (consultar al veterinario).

Contrata un paseador o vecino de confianza.

Evita despedidas dramáticas o castigos al regresar.

Valora la posibilidad de un segundo animal solo si puedes cuidarlo bien.

El vínculo emocional no se reemplaza

Los perros no solo necesitan alimento y refugio: requieren conexión. “La salud mental de un perro está profundamente ligada a su relación con su humano”, explica la Asociación Internacional de Consultores de Comportamiento Animal (IAABC). Dejar solo a tu perro muchas horas puede romper ese vínculo, afectando incluso su salud física.

Con información de Excélsior