Checa cuáles son las mejores alforjas para bici

La bici con alforjas es una clásico de las jornadas de cicloturismo en las que los aficionados deben llevar lo necesario. Lo mínimo a llevar será comida, bebida, documentación y herramientas de reparación. Un kit básico que se ampliará considerablemente si se prevé pernoctar, y que pasará a incluir ropa, artículos de aseo personal o medicamentos.

No hace falta ser aficionado al cicloturismo para necesitar alforjas. En paseos más cortos o ante un uso utilitario de la bici para ir al trabajo o al gimnasio, también pueden resultar muy útiles. El uso, precisamente, es un factor determinante a la hora de elegir, pero hay más.

Mejores alforjas para bicicleta 2022

A la hora de decantarte por unas alforjas para bicicleta, debes considerar aspectos como la capacidad, el material, el tipo de sujeción a la bici, las opciones de desplazamiento o el precio.

Considerando las características mencionadas y el gran parámetro de la relación calidad-precio, estas son las alforjas que pasan nuestros filtros.

Bolsa trasera de Lixada

Si estás buscando una bolsa para ir al trabajo o para paseos ocasionales, puede ser buena opción. Tiene dimensiones reducidas y es manejable, aunque cuenta con capacidad para 13 litros repartidos en dos bolsillos laterales y uno trasero.

Está hecha en un poliéster de alta calidad, por lo que es impermeable. Se instala en la parte de atrás con correa de sujeción de velcro y tiene un práctico asa de transporte y correa ajustable al hombro, por lo que también sirve como bandolera. Además, es la más económica de la lista.

“Está bien para el precio que tiene y, aunque parece pequeña, caben bastantes más cosas de las que parece a simple vista. La sujeción con velcros es mejorable, pero, por el precio, creo que merece la pena”.

“Es funcional y más bien pequeña. No creo que dé para los 13 litros que se anuncian, para está bien para su precio. Se puede colocar fácilmente y no estorba nada”.

Pros

Es la más barata.

Tiene buena relación calidad-precio.

Su tamaño la hace muy versátil.

Contras

Las correas de sujeción pueden quedar cortas.

No resulta muy resistente.

Bolsa de Rockbros

Tiene 10 litros de capacidad, pero posee una extensión lateral que la amplía hasta los 35 litros. Por lo tanto, puedes utilizarla en los desplazamientos del día a día o en excursiones largas de cicloturismo.

La funda para la lluvia con la que viene dotada la convierten en alforjas impermeables de bicicleta. Se monta fácilmente gracias a las cintas de velcro, y tiene una correa para que la lleves al hombro como una bolsa.

“Creo que la capacidad es suficiente y me parece interesante el sistema de ampliación. Queda bien sujeta, así que merece la pena”.

“Es práctica y está bien para rutas cortas. Yo la uso para llevar el equipo de fotografía, y creo que tiene buen agarre a la bici”.

Pros

Su capacidad es suficiente, y el sistema de ampliación la dota de versatilidad.

Se agarra bien a la bici.

Viene con funda extra para la lluvia.

Contras

Pese al buen agarre, el velcro no es la opción que más entusiasma a los usuarios.

Puede resultar cara para lo que ofrece, sobre todo en cuanto a capacidad.

Bolsa trasera de Selighting

Como en el caso anterior, su capacidad también se puede ampliar gracias a los tres bolsillos laterales, hasta los 25 litros. Por lo tanto, la puedes usar para el día a día o para paseos más largos, o incluso como bolsa fuera de la bici gracias a la correa desmontable que tiene incorporada.

Se puede fijar a la parte trasera con dos correas de velcro, y cuenta con bastantes detalles: compartimento de malla con cuerda de goma, cubierta para la lluvia y banda reflectante para mejorar tu visibilidad.

“Tienen buena calidad para lo económica que es, aunque para servir como alforjas se quedan un poco pequeñas. El plástico parece resistente”.

“Creo que tiene buenos acabados, pero es más pequeña de lo que me pareció en las fotos”.

Pros

Resulta económica.

El sistema de ampliación la convierte en versátil.

Trae cubierta para la lluvia.

Contras

Puede resultar pequeña para los paseos largos, lo que no se aprecia bien en las fotos.

Necesitaría mejores fijaciones.

Bolsa para el cuadro de la bici de Rockbros

Su principal peculiaridad es que no va instalada en el portaequipajes de la bici, sino colgando desde el cuadro. Se agarra con velcros y, gracias a su diseño triangular, no molesta.

Es pequeña, pues solo tiene hasta 4 litros de capacidad, así que te sirve para paseos cortos del día a día: al trabajo, al gimnasio, etc. Está hecha en una tela impermeable de alta densidad, y tiene cierre estanco.

“Su diseño es muy acorde a la capacidad que presenta, aunque los materiales no me gustan especialmente. Me refiero, sobre todo, al velcro”.

“Es una buena bolsa. Se adapta perfectamente a mi bici y es lo suficientemente grande como para llevar mi pequeño equipo de reparaciones”.

Pros

Buen formato para quienes quieran evitar las tradicionales alforjas.

Puedes elegir la de 3 o la de 4 litros de capacidad.

Contras

Para la capacidad que tiene, el precio puede resultar elevado.

Alforja de 28 l de capacidad de Lixada

Son unas alforjas propiamente dichas, no bolsas, con la clásica forma de puente que se adapta al portaequipajes de la bici. Por lo tanto, es ideal para tus jornadas de cicloturismo de larga distancia, pues almacena hasta 28 litros.

Está hecha de poliéster con revestimiento de PVC. Para instalarla, dispone de correas de montaje reforzadas en la parte inferior y los lados, que contribuyen a su firmeza y estabilidad. Como añadido, está disponible en varios colores.

“Es una bolsa con gran capacidad, que se sujeta fácilmente y queda rígida. Creo que la relación calidad-precio está muy bien”.

“Es muy práctica y resultan más pequeñas que las alforjas, que para uso cotidiano son muy grandes. La uso para el día a día y cabe todo lo que suelo llevar, aunque me gustaría que contara con algún compartimento extra”.

Pros

Buena relación calidad-precio, lo que explica que se trate de la más vendida de la lista.

Se agarra bien y resulta fácil de instalar.

Es estética y hay muchos modelos para elegir.

Contras

Como alforjas para jornadas de cicloturismo, se pueden quedar cortas.

No son completamente impermeables.

Bolsa-alforja trasera de 25 litros de Selighting

Su capacidad la hace apta para las jornadas de largas distancias, aunque también resulta muy útil para el día a día. Está hecha con poliéster y un revestimiento de PVC impermeable.

Tiene comportamiento principal, bolsillo interior y bolsillo frontal, ambos con cremalleras. Además, tiene una correa desmontable para llevarla al hombro. Para colocarla, hay que usar las hebillas superiores, girar un gancho inferior y fijarla al lateral del marco de la bicicleta.

“Me gusta, entre otras cosas, porque te las puedes colgar de varias formas, es lo bastante impermeable y tiene diferentes bolsillos y cierres”.

“Se puede adaptar perfectamente a cualquier parrilla portaequipajes, porque resulta fácil regularla. Se ve resistente, así que espero que me dure”.

Pros

Presenta sistema de anclaje cómodo.

Es totalmente impermeable.

Es firme y resistente.

Contras

Aunque el anclaje es cómodo, los ganchos se pueden resentir.

Qué alforjas para bicicleta comprar

Hemos mencionado los factores a tener en cuenta para comprar unas alforjas para bici, y ya has visto que, en mayor o menor medida, los modelos seleccionados los cumplen.

Pero conviene que desarrolles tu propio criterio y escojas en base a lo que tiene viene bien a ti, así que anota aquello que debes tener en cuenta.

Capacidad en litros

Es el parámetro más relevante a la hora de calibrar lo que puedes guardar en una alforja o bolsa, más que las dimensiones en centímetros.

Por debajo de los 10 litros se puede quedar corta para las salidas largas en bici, así que resérvalas para el día a día o los paseos ocasionales. Entre 20 y 30 litros serán suficientes para trayectos largos, pero si prevés pernoctar (más aún si lo haces en plena naturaleza) tendrás que irte a los alrededor de 50 litros.

Impermeable

Un material plástico con algún refuerzo de nylon o PVC en la parte exterior asegurará que tus enseres se mantienen secos siempre. No consideres solo el agua de lluvia, sino la que debes llevar almacenada o la que se halla en el entorno (charlos, riachuelos, etc). El cierre debería ser estanco.

Si no es completamente impermeable, debería venir con una bolsa de plástico extra de protección.

Marca

Las marcas que te hemos comentado presentan buena relación calidad-precio, pero cualquier aficionado podría identificar a los pesos pesados del sector:

Vaude . Lo tienen todo: capacidad, diseño, buena sujeción, durabilidad, etc. Pero también un precio alto.

. Lo tienen todo: capacidad, diseño, buena sujeción, durabilidad, etc. Pero también un precio alto. Ortlieb . Amplísima variedad y colores llamativos que se salen de lo neutro.

. Amplísima variedad y colores llamativos que se salen de lo neutro. Lixada . Además de variedad, presentan buena relación calidad-precio. No tienes por qué renunciar a llevar alforjas aun con presupuesto limitado.

. Además de variedad, presentan buena relación calidad-precio. No tienes por qué renunciar a llevar alforjas aun con presupuesto limitado. Rockbros. Tiene modelos muy populares, y sus precios ocupan un lugar estratégico entre la gama alta y la baja.

Tamaño

Para que te sirva de referencia, unas alforjas de bicicleta mediana pueden tener unas dimensiones aproximadas de 30 x 15 x 45 cm. Pero te sugerimos fijarte especialmente en la capacidad y en la forma.

La forma debe ir en consonancia con la ubicación: delante, detrás en el cuadro o en el manillar. Por ejemplo, las alforjas dobles en forma de puente se colocan detrás y respetan el hueco de la rueda, por lo que te aseguras de que no chocará.

Diseño y materiales

Lo ideal es que estén hechos en algún material plástico y con un revestimiento que garantice su impermeabilidad. Si las cremalleras están protegidas, mejor.

Pueden incorporar algún otro elemento, como cuerdas elásticas en el exterior para enganchar una botella de agua o algo que quieras tener a la mano.

En cuanto al diseño, además de la forma, lo más relevante es el color. El mercado ofrece productos que se adaptan a diferentes estilos, desde los más neutros a los más llamativos. Cabe señalar, además, que la mayoría de modelos tienen bandas reflectantes para ganar en visibilidad.

Instalación

Antes de comprar, ten en cuenta el soporte para alforjas de bici que más te convendría instalar. Puedes optar por alforjas delanteras, traseras, de cuadro o de manillar.

Instala el portalforjas para bicicleta que te resulte más cómodo, lo que irá determinado por el uso y las preferencias. Y luego filtra la búsqueda de alforjas según la instalación.

En este punto, también es relevante el sistema de sujeción. Las cintas de velcro, las correas, las hebillas o los ganchos son los formatos predominantes en el mercado.

Precio

Hay alforjas y bolsas para todos los presupuestos:

Baratas . Por unos 20 euros, o incluso menos, puedes adquirir una bolsa mediana en la que almacenar lo imprescindible.

. Por unos 20 euros, o incluso menos, puedes adquirir una bolsa mediana en la que almacenar lo imprescindible. Precio medio . Puedes encontrar buenas alforjas por entre 60 y 150 euros, dependiendo del tamaño y la marca.

. Puedes encontrar buenas alforjas por entre 60 y 150 euros, dependiendo del tamaño y la marca. Profesional. Las alforjas de mucha capacidad y calidad rondan los 200 euros, y mucho más si compras juegos completos.

Dónde comprar alforjas para bicicletas

En las tiendas especializadas en ciclismo dispondrán de varios modelos y, sobre todo, te orientarán para que adquieras el que mejor se adapta a tus necesidades.

Lo mismo sucede con las tiendas de deportes, como Decathlon. En esta última puedes encontrar una amplia variedad de precios: desde lo menos de 20 euros que cuestan bolsas básicas de su propia marca a los más de 800 que cuestan los juegos completos de maletas.

Pero lo cierto es que Amazon tiene poca competencia. Casi siempre gana en amplitud de catálogo y en precios, a lo que se suma la gran cantidad de información que puedes encontrar. Aficionados como tú ya han planteado sus dudas y dejado sus opiniones en cada producto, así que te quedará claro lo que se ofrece.

En resumen, la bici con alforjas gana en utilidad tanto en los trayectos del día a día como en las largas jornadas cicloturistas. Su elección estará determinada por el uso y por las posibilidades de instalación en el portalforjas. Establece los filtros apropiados según tu necesidad y dedica el tiempo suficiente a comparar para acertar.