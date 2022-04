Checa cuál es el mejor horario para tomar vitaminas

Redacción

Ciudad de México.-Las vitaminas son un elemento primordial para el buen funcionamiento del ser humano, ya que la deficiencia de estas provocaría una serie de enfermedades. Estas a su vez están compuestas de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, pero ¿cuál es la mejor hora indicada para tomarlas y que cumplan con su cometido y obtener los beneficios?

Es importante mencionar que la mayor parte de la vitaminas provienen de los alimentos, es por eso que existen cápsulas de vitaminas que son suplementos alimenticios, las cuales cumplen su función al momento de no tener una buena aportación nutricional al cuerpo.

¿Cuál es la mejor hora para tomar las vitaminas?

De acuerdo con los especialistas, el cuerpo absorbe de mejor manera cuando las vitaminas se ingieren en ciertos momentos del día, de ahí se determina su efectividad.

Para el caso de las vitaminas del grupo B o C, la mejor hora para tomarlas durante la mañana ya que se tiene una mejor estimulación del sistema metabólico así como también de la función cerebral y, es que si estas se llevan a tomar por la noche afectará el ciclo de sueño y no podrás descansar. Este grupo de vitaminas se pueden tomar en ayunas para mejores beneficios.

Por otra parte, las vitaminas A, E y K deben tomarse después de la primera ingesta, ya que son más fuertes y podrán dañarte el estómago.

A Pesar de que te señalamos las mejores horas para tomar vitaminas, es importante aclarar que se deben seguir los señalamientos dados por el médico ya que él sabrá el momento indicado para el tratamiento estipulado.

En tanto, es preferible llevar una dieta saludable ya que es la mejor manera de absorber las vitaminas de manera natural, ya que a pesar de que las cápsulas son un suplemento alimenticio que puede ayudar al mejor desarrollo no pueden compararse con la alimentación, así que no debes tomarlas a la ligera sin la supervisión de un profesional ya que de lo contrario podrán tener reacciones adversas, por lo que no se recomienda automedicarse.

Con información de Terra