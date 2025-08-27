Checa cómo se repartió la herencia de Silvia Pinal

Redacción

Ciudad de México.-Tras el fallecimiento de Silvia Pinal el 28 de noviembre de 2024, la atención mediática se ha centrado en la repartición de su herencia, que combina un importante legado artístico y económico.

La emblemática actriz, considerada por muchos la última diva de la Época de Oro del cine mexicano, dejó un patrimonio cercano a los 200 millones de pesos mexicanos, cuya distribución finalmente ha comenzado a conocerse.

Así quedaría repartido el testamento de Silvia Pinal / Instagram: @silviapinalmx

Herederos principales: ¿quiénes recibirán más?

El testamento de Silvia Pinal establece que sus tres hijos principales —Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán— recibirán cada uno 36 millones de pesos. Este reparto confirma la intención de la actriz de asegurar la estabilidad económica de sus descendientes directos.

Además de los hijos, el testamento contempla a los nietos y otros familiares cercanos:

Stephanie Salas , hija de Sylvia Pasquel, recibirá 18 millones de pesos.

, hija de Sylvia Pasquel, recibirá de pesos. Michelle y Camila Valero , hijas de Stephanie, recibirán 9 millones de pesos cada una.

, hijas de Stephanie, recibirán de pesos cada una. Frida Sofía , hija de Alejandra Guzmán, obtendrá 18 millones de pesos.

, hija de Alejandra Guzmán, obtendrá de pesos. Schersa y Giordana Guzmán, hijas de Luis Enrique, también recibirán 18 millones de pesos cada una.

Este esquema desmiente versiones previas que señalaban posibles conflictos o dudas sobre la formalidad del testamento.

De esta forma se repartió la herencia, asegura Ventaneando.

Beneficiarios fuera de la familia

Silvia Pinal también decidió reconocer a personas que la acompañaron en su vida cotidiana.

Según el programa Ventaneando, Efigenia Ramos, asistente personal de la actriz, y Gloria Cantón —quien ya falleció— recibirán el 10% de la venta de artículos personales, prendas y obras de arte de la actriz. Esta disposición refleja el aprecio de Pinal por quienes la apoyaron en su día a día.

Administración de la herencia: albacea y cambios

Originalmente, la administración de los bienes de Silvia Pinal estaba a cargo de María Elena Galindo. Sin embargo, tras su renuncia, Galindo comentó:

Creo que Alejandra se va a hacer cargo de la albacea. No sé si el notario o el juez les dé permiso. Pero yo ya, la verdad, ya no puedo. Ya estoy grande”

Con esto, la gestión del patrimonio familiar queda en manos de los herederos directos, lo que promete un control más cercano sobre los bienes y el legado de la actriz.

Cierre de incertidumbre tras su fallecimiento

Antes de la revelación del reparto, se especulaba sobre posibles disputas familiares o falta de claridad en el testamento de Pinal. Con los detalles ahora públicos, estas dudas quedan prácticamente eliminadas.

La claridad en la distribución económica y el reconocimiento de colaboradores cercanos muestran que la actriz planificó cuidadosamente cómo se manejaría su herencia.

Legado más allá del dinero

El patrimonio de Silvia Pinal no solo representa dinero; simboliza la continuidad de su nombre y trayectoria artística. Su influencia en el cine, la televisión y el teatro mexicano sigue vigente a través de la familia y los proyectos que resguardan su legado cultural.

La forma en que se ha organizado su herencia refleja tanto su afecto por los seres queridos como su responsabilidad al proteger su patrimonio y asegurar que su historia permanezca en las nuevas generaciones.

Con información de El Imparcial