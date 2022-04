Checa como puedes recibir llamadas de Zoom a través de tu televisión

Redacción

EU.-El gigante del comercio online Amazon, acaba de lanzar hace apenas unas semanas sus propios televisores bajo la marca Fire TV, y con unos rangos de precio atractivamente bajos para tratarse de pantallas en 4K bastante grandes. Es cierto que a través de la red, muchos usuarios han manifestado su descontento porque la resolución no era exactamente la que esperaban.

Ya se pueden hacer videollamadas grupales a través de la televisión

Pero, aun así, la principal novedad de este televisor es que se podrán realizar videollamadas utilizando la popular aplicación Zoom, algo que Amazon ya había prometido, y que permitirá a los usuarios poder chatear y hacer llamadas grupales con familiares y amigos, o asistir a reuniones con los compañeros de trabajo. Si bien hasta ahora desde Amazon aseguraban que Zoom para televisión estaría disponible sin una fecha concreta, a partir del pasado 7 de diciembre, Amazon ha logrado implementarlo, y mucho ya pudieron hacer videollamadas en las fechas clave de las celebraciones de navidad.

Por supuesto, estos modelos de televisor no incluyen una cámara integrada en el hardware. Como explica Amazon en una publicación colgada en su propio blog oficial, necesitarás una cámara web USB compatible para que funcione, una con una resolución mínima de 720p o 1080p, y la compañía solo recomienda específicamente los modelos Logitech C920, C922x y C310, y los pone como ejemplos (por supuesto, estos modelos están disponibles para comprar a través de la web de Amazon).

Pero incluso si tienes un buen micrófono en esa cámara web o un conjunto de altavoces excelentes, tampoco podrás usarlos: Amazon señala que la aplicación Zoom usará el micrófono y los altavoces que vienen por defecto en el televisor, aunque ha abierto la puerta a que en el futuro esto también cambie y se puedan sincronizar con los de Alexa, por ejemplo, o con unos externos.

Dicho esto, la inclusión de Zoom en los televisores parece una manera muy fácil de hacer videollamadas con la familia y los amigos en comparación con el desorden y el peñazo en el que a veces se convierte hacerlo desde el portátil, donde hay que compartir pantalla, ajustar la webcam, rezar para que funcione el cable HDMI, y estar pendiente de que el PC no se quede sin batería en mitad de la reunión y haya que ir a buscar el cargador y enchufarlo. Amazon también ha especificado que no es necesario entrar en la tienda de aplicaciones de Amazon para buscar Zoom y después descargárselo, sino que es suficiente con decir en voz alta: “Alexa, encuentra Zoom” y el asistente abrirá la aplicación sin ningún tipo de problema.

Amazon también incorporó la aplicación Zoom a su Fire TV Cube de segunda generación el pasado mes julio, aunque no al Cube de primera generación. De todos modos, sus Fire TV Stick no tienen un puerto USB para conectar una cámara web, así que tampoco serviría de nada que tuviesen la aplicación instalada por defecto ya que, en cualquier caso, no podrías usarla.

Con información de Muy Interesante