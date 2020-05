Checa cómo esconder una conversación de WhatsApp sin borrarla

Redacción

La app de mensajería más popular del mundo no para de introducir mejoras en aras de seguir siendo la estrella en nuestros teléfonos móviles. Hace unos meses, WhatsApp introdujo nuevas funciones tanto para Android como para iOS y es posible que aún desconozcas algunas de esas características. Por ejemplo, WhatsApp te permite ocultar tu estado de actividad o “Última vez visto” de tus amigos y familiares para mayor privacidad. También puedes ocultar los archivos multimedia recibidos y guardados en la galería del dispositivo. Además, también cuentas con la opción de ocultar las marcas azules para que nuestros contactos no vean cuándo hemos leído el mensaje o los mensajes. Y, la que nos concierne hoy, la posibilidad de garantizar que se mantenga la privacidad personal del usuario mediante la ocultación o archivado de conversaciones sin necesidad de borrar las mismas.

Y es que, a pesar de que los mensajes de WhatsApp están encriptados de extremo a extremo, quizá si vivas en una casa con muchos miembros esto no funcione tan bien o incluso si alguien te pide prestado tu teléfono un momento. Recuerda que, para esto, la compañía propiedad de Facebook también introdujo una función de autenticación. Con la función de bloqueo de huellas digitales de WhatsApp, puedes mantener tus chats a salvo de miradas indiscretas. Si no deseas utilizar esta función, también existe la opción que te presentamos hoy para ocultar un chat de WhatsApp en particular.

La razón es lo de menos, cada uno tendrá las suyas, pero básicamente el objetivo es que no se muestre en la pantalla de inicio de la aplicación. Si deseas crear un orden y enumerar solo las conversaciones con las que interactúas todos los días o si deseas ocultar un chat secreto de alguien en particular, WhatsApp lo hace posible gracias a una función nativa disponible en el menú de configuración.

¿Se pierden esos chats? De ninguna forma, únicamente están ocultos; esto significa que se pueden recuperar en cualquier momento. Eso sí, recuerda que si recibes un nuevo mensaje de un chat archivado u oculto, sí que se mostrará en la pantalla principal del chat.

Abre la aplicación WhatsApp y busca el chat concreto que deseas ocultar a los demás. Mantén presionado el chat que deseas archivar Selecciona el icono en la parte superior que se parece a un cuadro con la flecha hacia abajo, Archivo. La conversación ya está oculta

Puedes mostrar de inmediato el chat desplazándote hacia la parte inferior de los chats. Allí verás la opción “Archivado”, y solo tienes que tocarla para volver a entrar. En el momento en que lo abras, encontrarás todos tus chats archivados u ocultos.

Si quieres archivar todas las conversaciones, el camino es parecido: Chat → historial de Chat → Archivar todos los chats. Si lo haces, las conversaciones se eliminarán automáticamente de la pantalla de inicio.

Para recuperarlos el proceso es muy simple, solo necesitas presionar prolongadamente el chat para eliminar su estado oculto.

Ocultar una conversación en iOS

Ve a la pantalla de Chats Desliza el dedo hacia la izquierda sobre la conversación y clica en “Archivar”. Si quieres archivar todos los mensajes, pulsa Configuración → Chats → Archivar todos los chats. Para desarchivar las conversaciones, pulsa sobre la barra de «Buscar» y escribe el nombre del contacto. Si pulsas encima y deslizas el dedo hacia la izquierda podrás seleccionar la opción “Desarchivar”.

Con información de Muy Interesante