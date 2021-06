Checa 6 películas de ‘terror en el espacio’

Redacción

Ciudad de México.-Par quedarte en casa checa 6 propuestas de películas de terror desde el espacio que serán netamente distintas a lo que has visto.

El terror ofrece muchas posibilidades, así como las películas que se ambientan en el espacio exterior, así que cuando se trata de cintas que son ambas cosas, los resultados pueden ser fantásticos.

Europa Report

Propositiva por su realización y contenido temático, sobre evolución y humanidad, trata de una misión a una de las lunas de Júpiter, donde la tripulación encuentra ahí una extraña criatura.

Sunshine

Se sustenta en el suspenso y sigue a la tripulación de una nave enviada al Sol para ‘reactivarlo’, esperando así salvar a la humanidad, pero el aislamiento y otras cosas, peligrará la misión.

Alien

La cinta que de alguna manera trazó una nueva vida al subgénero, maneja atinadamente el miedo con la acción, ambientando en una nave donde una criatura extraña acechará hasta la muerte.

Life

Llena de misterio y tensión, el viaje destinado a explorar e investigar vida extraterrestre se convierte en uno de terror cuando el ente recolectado comienza a mutar y matarlos uno a uno.

Event Horizon

Se ha convertido en un clásico de la ciencia ficción gracias a que se divierte con su idea, una tripulación que encuentra un portal a otra dimensión, que los vuelve locos y violentos.

The Last Days on Mars

Se desarrolla en Marte y sigue a un grupo de científicos que no encuentra a la tripulación enviada antes que ellos. Cuando comienzan a ser atacados, deducen que la bacteria que investigan es letal.

Con información de El Siglo de Torreón