ChatGPT acabará primero con los trabajos mejor remunerados, investigación de OpenAI

Redacción

EEUU.-Tras el auge del ChatGPT, la academia ha reaccionado con rapidez y se ha aliado con el laboratorio de investigación de inteligencia artificial, de la firma estadounidense OpenAI, para ofrecer las primeras conclusiones preliminares sobre las implicaciones que el uso masivo de la inteligencia artificial tendrá el mercado laboral estadounidense.

Según la investigación realizada por un equipo de investigadores de la firma OpenAI y la Universidad de Pensilvania, los que más tienen que perder de la masificación y sofisticación de los llamados “modelos de transformadores generativos preentrenados (GPT)” son las personas que fueron a la universidad, tienen cargos gerenciales y ganan más de 80 mil dólares anuales.

El objetivo de la investigación titulada “GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models” era ver qué tipos de trabajos podrían perderse por el uso de la inteligencia artificial.

Por lo que los investigadores identificaron la exposición potencial que tiene cada puesto de trabajo a los grandes modelos lingüísticos, detallando que cuándo hablan de exposición se refieren a si el uso de un sistema GPT puede reducir al menos un 50 por ciento el tiempo que tardan los humanos en hacer el trabajo.

Debe mencionarse que la lógica es que cuanto mayor sea la exposición de un trabajo, mayores serán las posibilidades de que sea automatizado.

Así pues y al usar datos laborales del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, los investigadores encontraron que hasta el 80% de la fuerza laboral estadounidense verá al menos el 10% de sus tareas laborales afectadas por los modelos de lenguaje GPT. Otro 19% de los trabajadores cree que al menos el 50% de sus tareas se verán afectadas, dijo el estudio.

Al realizar un análisis más detallado, el estudio concluyó que es más probable que se automaticen los trabajos mejor pagados en comparación con los que son peor remunerados; en tanto que otro hallazgo es que las profesiones que dependen de las habilidades científicas y de pensamiento crítico son menos propensas a la automatización; pero otros oficios que requieren competencia en programación y escritura son más susceptibles de ser automatizados.

En este sentido cabe puntualizar que el motivo es que los roles que usan “habilidades de programación y escritura” están más en línea con las capacidades de GPT; mientras algunos de los trabajos enumerados como “ocupaciones con mayor exposición” incluyen trabajos tecnológicos como ingenieros de blockchain; los que procesen gran cantidad de datos como matemáticos, analistas cuantitativos financieros, contadores y preparadores de impuestos.

Otras carreras que se verán muy afectadas son todas las relacionadas con la comunicación como escritores, especialistas en relaciones públicas, intérpretes y traductores y poetas; los autores también revelaron los nombres de 34 trabajos que tienen una exposición significativamente menor a los modelos con tecnología GPT, lo que significa que existe una posibilidad muy pequeña de que se vean afectados. Esa lista de oficios incluye a los atletas, cocineros, albañiles, mecánicos, carpinteros, instaladores y reparadores de líneas eléctricas, carniceros, operadores de equipos agrícolas.

Vale recordar que no es la primera vez que OpenAI ha considerado la posibilidad de que sus desarrollos tecnológicos puedan arrebatar el sustento de muchas personas; y la semana pasada, el director general de OpenAI, Sam Altman, admitió que ChatGPT podría eliminar muchos puestos de trabajo, pero insistió en que también crearía muchas nuevas ocupaciones que hoy en día son difíciles de imaginar.

Por su parte, los científicos advirtieron que el estudio es apenas una primera aproximación al fenómeno y que todavía falta mucho por descifrar; “a medida que las capacidades continúen evolucionando, es probable que el impacto de las GPT en la economía persista y aumente, lo que plantea desafíos para los formuladores de políticas a la hora de predecir y regular su trayectoria”, a lo que añadieron, “se necesita más investigación para explorar las implicaciones más amplias de los avances de GPT, incluido su potencial para aumentar o desplazar el trabajo humano, su impacto en la calidad del trabajo, los impactos en la desigualdad, el desarrollo de habilidades y muchos otros resultados”.

Lista de ocupaciones a prueba de ChatGPT

Operadores de equipos agrícolas

Atletas y Competidores Deportivos

Mecánica automotriz

Albañiles de cemento

Cocineros

Asistentes de cafetería

Camareros

Lavaplatos

Instaladores y reparadores de líneas eléctricas

Carpinteros

Pintores

fontaneros

Cortadoras y Recortadoras de Carne, Aves y Pescado

Mataderos y Empacadores de Carne

Canteros

Lista de ocupaciones en riesgo

Matemáticos

Preparadores de impuestos

Analistas Cuantitativos Financieros

Escritores y autores

Diseñadores de interfaces web y digitales

Reporteros

Subtituladores simultáneos

Correctores

Contadores

Auditores

Analistas de noticias

Periodistas

Asistentes administrativos

*Información de Yahoo!finance