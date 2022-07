Charles Johnson, exjugador de Steelers y Patriots, falleció a los 50 años

Redacción EU.-La Universidad de Colorado confirmó el fallecimiento de Charles Everett Johnson, ex wide receiver de la NFL, a los 50 años de edad. Al momento, no se ha revelado la causa de la muerte.© Eliot J. Schechter (Getty Images)Charles Johnson acumuló 4,606 yardas y 24 TDs luego de 247 recepciones luego de jugar nueve años en la NFL para para los Steelers, Eagles, Patriots y Bills.

We offer our deepest condolences to the family and friends of our former WR, and Buff great, Charles E. Johnson.

Rest in Peace, Charles. pic.twitter.com/K4jpS12tvT— Colorado Buffaloes Football (@CUBuffsFootball) July 20, 2022