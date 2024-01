Chalamet desmiente rumores de pelea entre Kylie y Selena

Redacción

EEUU.- Luego de que una animada sesión de chismes en los Globos de Oro 2024 desató especulaciones, Timothée Chalamet acabó con los rumores en torno a una pelea entre su novia, Kylie Jenner y Selena Gomez.

Ello cuando la estrella de “Wonka”, de 28 años, se topó con un reportero de TMZ cuándo caminaba por las calles de Beverly Hills, California, y a quien le aseguró que, la estrella de “Kardashians”, de 26 años, no tiene problemas con la actriz de “Only Murders in the Building”, de 31.

Asimismo y cuando se le preguntó si todavía está “bien” con Gómez, con quien protagonizó la comedia romántica de 2019 “Un día lluvioso en Nueva York”, Chalamet respondió: “Sí, por supuesto”.

La estrella de “Don’t Look Up”, que vestía una sudadera con capucha negra y parecía estar tratando de ocultar su identidad, parecía consternado tras haber sido reconocido por el periodista del medio sensacionalista.

La entrevista improvisada ocurre luego de que Internet intentó descifrar lo que Gomez le dijo a su mejor amiga Taylor Swift y a su amiga Keleigh Sperry durante una pausa comercial en los Globos del domingo.

Las cámaras de la entrega de premios captaron la charla y los fanáticos pensaron que la cantante de “Come & Get It” les dijo a sus amigos: “Le pedí una foto con él y (Kylie) dijo que no”.

Se pudo ver a Swift, de 34 años, con cara de sorpresa por la revelación, y se escuchó a Sperry, de 31, preguntar: “¿Con Timothée?”

De acuerdo con Page Six, Jeremy Freeman, experto en lectura de labios, cree que Gomez dijo : “No quería una foto conmigo. Él dijo no.”

Sin embargo, una fuente cercana a la ex estrella de Disney negó que estuviera hablando de Chalamet y Jenner.

La fuente también insistió en que Gomez “nunca vio” ni habló con la pareja y “nunca se acercó a ellos y les pidió una foto”.

El pasado entre Selena Gomez y el clan Kardashian es complejo, Kylie es mejor amiga desde hace mucho tiempo de Hailey Bieber, quien está casada con Justin Bieber.

A principios de 2023, Jenner y Hailey, de 27 años, estuvieron involucradas en una polémica debido a que los fans pensaron que habían publicado una historia de Instagram burlándose de Selena Gómez.

Además, fuertes rumores aseguran que las hermanas Jenner armaron un complot para separar a Selena de Justin y lograr que el cantante finalmente mantuviera una relación con Hailey que terminó en matrimonio.

*Con información de Excélsior.