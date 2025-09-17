CFE instalará segundo medidor de luz en septiembre para evitar conflictos entre usuarios

Redacción

Durante septiembre, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará visitas domiciliarias en distintas zonas del país con el objetivo de instalar un segundo medidor de luz en aquellos casos donde sea necesario. La medida busca que cada usuario pague de manera individual el consumo que le corresponde, evitando disputas por el recibo de electricidad.

La empresa productiva del Estado explicó que antes de autorizar la colocación, se hará una inspección técnica para verificar que la red eléctrica cumple con la normatividad vigente y que es posible separar los circuitos. En áreas urbanas, la acometida no deberá rebasar los 35 metros desde el poste de distribución más cercano, mientras que en zonas rurales el límite será de 50 metros.

El beneficio está dirigido principalmente a viviendas compartidas, multifamiliares o inmuebles donde además de habitar se desarrolla un pequeño negocio.

Para tramitarlo, los interesados deberán presentar identificación oficial vigente, recibo de luz sin adeudos, comprobante de domicilio, datos de contacto, RFC y un croquis de la instalación eléctrica que muestre la separación de circuitos y el espacio propuesto para el nuevo medidor. En algunos casos se pedirá una solicitud por escrito que especifique el uso y motivo de la instalación.

La CFE informó que el trámite no tiene costo de instalación, aunque se solicita un depósito de garantía que aparecerá reflejado en el primer recibo. En los servicios trifásicos este depósito deberá cubrirse al momento de la contratación.

El proceso se puede iniciar en el Centro de Atención a Clientes más cercano o a través del número 071 y las cuentas oficiales de la CFE en redes sociales.