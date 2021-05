Cevallos presenta denuncia contra AMLO ante la FGR

Ciudad de México.-Reconocido panista interpone denuncia en contra del presidente.

El panista Diego Fernández de Cevallos presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investiguen los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del también litigante, respecto a la supuesta pertenencia a un grupo opositor que recibe fondos del extranjero y su intervención para que una empresa obtuviera una “devolución tramposa” y millonaria de impuestos. © Proporcionado por La Jornada Diego Fernández de Cevallos, en imagen de archivo. Foto Cuartoscuro

El que fuera candidato del PAN a la Presidencia de la República en 1994, pidió en su denuncia que “se ordenen los actos de investigación que procedan y que, en su oportunidad, se resuelva el ejercicio de las acciones penales que resulten conforme a la ley o se determine que no existe hecho delictivo que perseguir; en el entendido de que si fuere requisito de procedibilidad la formulación de querella, pido se tenga a este escrito y su ratificación como tal”.

En su denuncia de hechos, en la que no puntualizó qué delitos atribuye que pudo haber cometido el presidente López Obrador, Fernández de Cevallos señala que no está vinculado “directa o indirectamente” a la organización Mexicanos contra la corrupción, y que no realizó ninguna maniobra ilegal o inmoral para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) devolviera impuestos que habían sido cobrados a la empresa Jugos del Valle, y que esto ocurrió luego de que se concluyó un juicio que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con información de La Jornada