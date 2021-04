César Bono sufrió de violencia por parte de su pareja

Redacción

Ciudad de México.-Actor no aguantó más la violencia de su pareja y rompe el silencio.

César Bono, actor y comediante mexicano, reveló que debido a problemas que se originaron durante esta pandemia por coronavirus, covid-19, su relación amorosa llegó a su fin. Externó que lleva algunos meses separado de su esposa Patricia Castro, pues por más que dio batalla para salvar su compromiso, algunas agresiones verbales terminaron por minar su matrimonio. ¿Qué fue lo que pasó? Te contamos lo que comunicó el famoso.

En entrevista con Sale el Sol, César Bono externó que el fin de su matrimonio se dio debido a algunos problemas que surgieron tras la muerte de alguien cercano por coronavirus, covid-19. El actor contó que no pudieron librarse del gran dolor de dicha muerte lo que los hizo quedarse a la mitad del viaje.

“Sí, finalizó, no le quiero echar la culpa a nada ni a nadie, pero tuvo que ver mucho el dolor de unas muertes para no poder librar ese gran dolor, esa gran ausencia y entonces en lugar de salir adelante nos quedamos a mitad del viaje mi ex esposa y yo”, explicó César Bono en el programa Sale el Sol.

El famoso dejó en claro que no fue la falta de amor lo que hizo que rompieran el lazo matrimonial, pero el hecho de que lo dejaran de amar sí.

“No, en mi caso no, yo las amé a mis ex esposas, amo a las madres de mis hijos, con cada una de ellas dos hijos, dos hijas con una y dos hijos con la otra, y yo las amo, y amo a mis hijos y amo a mis nietos, pero luego te dejan de amar a ti y así es la vida”, reveló.

Asimismo, aseguró que por salvar su relación amorosa luchó hasta el final. Sin embargo, la violencia en su contra fue lo que fracturó todo.

“Vieron que luché, luché hasta que de plano eran muchas las agresiones, muchos los problemas y ya no pude más, o sea, luché hasta no poder más, no abandoné luego luego la batalla. Hubo obstáculos que no pasamos y cuando no pasas un obstáculo cae uno en tonterías de violencia, de cosas, violencia verbal que al fin de cuentas es lo mismo, es lo mismo que te dé un golpe con el bastón o que te diga algo que te ofenda a ti o a tu familia”, concluyó.