Cesan injustificadamente a trabajadores de la Secretaría del Bienestar en Jalisco

Redacción

Guadalajara, Jal. Un grupo de al menos 15 personas se manifestó frente a la delegación de la Secretaría del Bienestar en Jalisco, para exigir la restitución de sus empleos de los que -afirman- fueron despedidos por ejercer sus derechos de petición, manifestación y libre sindicalización como servidores de la nación.

Con mantas y cartulinas en las que se exigían soluciones para temas como servicios médicos, medicinas, pago de horas extra, vacaciones pero sobre todo plaza base, los inconformes señalaron que al participar en la creación del sindicato de servidores de la nación simplemente no les renovaron un supuesto contrato, pese a que en varios de los casos tienen más de 5 años trabajando en áreas como becas Benito Juárez o para adultos mayores.

Marcela Martínez. dirigente en Jalisco del nuevo sindicato, afirmó que a los 10 despedidos no se les explicó el motivo, no se les pagó finiquito y no los han querido recibir.

Los manifestantes forman parte de movilizaciones similares en otras delegaciones del país, inconformes con las represalias y despidos contra un sindicato que aún carece de toma de nota.

Con información de La Jornada