18 C
Aguascalientes
10 agosto, 2025
Tendencias

Cesan a Gonzalo Pineda cómo timonel del Atlas

Gonzalo Pineda ha dejado de ser el Director Técnico del Primer Equipo Varonil de Atlas FC, tras presentar su renuncia a la Directiva del club. Esta decisión se toma con el propósito de permitir a la institución definir un nuevo rumbo que impulse su crecimiento y fortalecimiento.
Atlas FC agradece a Gonzalo Pineda y su Cuerpo Técnico el compromiso demostrado durante su etapa al frente de los Rojinegros, y les desea éxito en sus futuros proyectos.

El Comité Deportivo ha iniciado el proceso para designar al nuevo estratega, con el firme objetivo de potenciar al máximo a nuestra plantilla. Dicho nombramiento será comunicado de manera oportuna a través de nuestros canales oficiales para su posterior presentación.

Comunicación y Prensa Atlas FC