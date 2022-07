Cerró 10% de chatarreras debido a situación económica en Aguascalientes 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Al menos 10 por ciento de chatarreras locales cerraron en las últimas fechas en la entidad, reconoció Israel Ortega González, presidente de Recicladores Ecológicos, adjudicándolo a la devaluación en torno a materiales de tipo metálico.

“Había aproximadamente 300 negociaciones, pero en estos dos meses han bajado la cortina aproximadamente 30 chatarreras, la mayoría se ubicaban en la zona oriente y que no estaban reglamentadas. Esto es porque el precio de los metales ha bajado de manera considerable”, señaló en entrevista grupal.

Ortega González destacó que al menos desde el año 2008 no se había visto una situación de este tipo para el gremio, aclarando que este panorama de cierre se enfocó en negociaciones que solamente aprovechan momentos de bonanza financiera.

“Nada más las que cierran son quienes normalmente no se dedican a esto. Cuando hay un boom, que los precios están muy altos entonces cualquier persona abre una chatarrera en un patio, pero ahora ya cerraron debido a que no es negocio y no es atractivo”, adicionó.

El presidente de Recicladores Ecológicos de Aguascalientes afirmó que al menos 60 chatarreras sí se encuentran debidamente reglamentadas.