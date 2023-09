Cerrarán vialidades este miércoles en Aguascalientes por carrera nocturna

AVISO:

Aguascalientes, Ags.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes (SSPM) prepara un operativo especial con motivo de la “Carrera Nocturna” por la presentación del Maratón Aguascalientes, que se llevará a cabo el día de hoy miércoles 27 de septiembre del 2023, en punto de las 19:30 horas.

Con la participación de la Policía Preventiva y de la Policía Vial, detalló el Secretario Antonio Martínez Romo, se desplegarán aproximadamente 50 elementos y diversas unidades automotores de la corporación para garantizar la integridad de los participantes y asistentes que se congregarán en la Plaza Patria, con motivo de este certamen deportivo.

Con una duración aproximada de 1 hora 20 minutos, la carrera iniciará en Plaza Patria para continuar por Avenida Madero, siguiendo por Moctezuma al poniente, luego por Venustiano Carranza, Enrique F. Ledesma al norte y luego Jesús F. Contreras al poniente. Posteriormente el recorrido continuará por Monroy al sur, Nieto al oriente, Juan de Montoro y Ezequiel A. Chávez al norte. Finalmente se continuará por Madero y Moctezuma al poniente, para llegar a la meta.

Entre los principales puntos de cierre, indicó el Secretario Martínez Romo, se contemplan:

1. Av. Fco. I. Madero-Moctezuma, entre Nacozari y Galeana (al poniente).

2. C. Victoria, entre Rivero y Moctezuma (al sur).

3. C. Carranza, entre Galeana y Enrique Fernández Ledesma (al poniente).

4. F. Contreras, entre Ledesma y Monroy (al poniente).

5. Monroy, entre F. Contreras y Nieto (al poniente).

6. Nieto, entre Guadalupe Posada y Galeana (al oriente).

7. C. Juan de Montoro, entre Colón y Glorieta La Purísima (al oriente).

8. Josefa Ortiz de Domínguez, entre López Mateos y Madero (al norte).

9. Cristóbal Colón y Avenida López Mateos (al norte).

Como rutas alternas, se contemplan:

1. Av. Adolfo López Mateos (ambos sentidos).

2. Avenida Paseo de la Cruz (ambos sentidos).

3. Rayón-Hornedo (ambos sentidos).

4. Av. Alameda (al oriente).

5. Corredor E. Zapata-Rivero y Gutiérrez, Pedro Parga (al oriente).

6. Corredor A. Obregón-Unión A. Torres-Guadalupe (al poniente).

7. Héroe de Nacozari (ambos sentidos).

8. Avenida 5 de Mayo (al norte).

9. Corredor Gorostiza-Alarcón-Matamoros (al sur).

10. Corredor Gómez Morín-Mariano Escobedo (ambos sentidos).

El Secretario Antonio Martínez Romo pidió a la ciudadanía su comprensión ante las molestias que las medidas anteriores puedan causar y reiteró la disposición de la SSPM para atender cualquier incidencia que pueda presentarse durante el evento deportivo.