(Video) Cierre temporal en Presa de Malpaso en Calvillo por seguridad

20 C
Aguascalientes
24 agosto, 2025
Calvillo, Ags.- Las autoridades de Calvillo informaron a la ciudadanía el cierre temporal, por motivos de seguridad, del acceso a la Presa de Malpaso por el camino de El Sauz de los Vallín.

Para quienes deseen visitar el embalse, el único acceso permitido será por la comunidad de Malpaso, siguiendo la ruta señalada por las autoridades:

Bulevar Rodolfo Landeros

Avenida Insurgentes

Carretera a Malpaso

Pasando por la comunidad de Malpaso

Presa de Malpaso

Se pide la colaboración de los ciudadanos para acatar esta medida y ayudar a difundir la información para evitar inconvenientes.