Cero tolerancia a quien no acate medidas de la Fase 3 en Jesús María

Redacción

Jesús María, Ags.- El Ayuntamiento de Jesús María, a través del Área de Reglamentos llevó a cabo las primeras clausuras de los establecimientos por no respetar el cierre por el COVID-19, tal como lo había informado el alcalde José Antonio Arámbula López en días anteriores.

Se trata de unas canchas de futbol rápido en las que no se acataron las medidas y que gracias a un reporte ciudadano fue posible clausurar, dado que la autoridad municipal ya los había apercibido en ocasiones anteriores y misma que agrupó a un número importante de personas.

Con ello, el alcalde reitera que estas medidas van a continuar por todo el municipio como medida para contener los contagios ante el inicio de la Fase 3, lo cual incluye a canchas, establecimientos y cualquier actividad que aglutine gente y que no respete las medidas preventivas, mismas que con el apoyo de la fuerza pública y Reglamentos serán disuadidos.

“No vamos a cesar en los esfuerzos para prevenir los contagios en el municipio; ya hemos suspendido las actividades que no son esenciales y estas medidas, incluyen a los funcionarios públicos del municipio, quienes deberán poner el ejemplo”, puntualizó.