Cero regaños por denuncias de irregularidades contra proceso para renovar dirigencia del PAN: Cortina

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Asegura Manuel Cortina Reynoso que no hubo regaños tras de que saliera la semana anterior a denunciar irregularidades sobre el proceso de selección interno a dirigente del Partido Acción Nacional, sin embargo aseveró que sostiene sus dichos.

Sin entrar a detalles expuso que luego de haber solicitado licencia al cargo en el gobierno estatal para denunciar los vicios en la convocatoria panista, decidió reincorporarse al cargo a partir del fin de semana anterior, asegurando que no se afectó el desempeño de sus funciones como servidor público.

-¿Capítulo cerrado entonces para usted el tema del PAN?

-No (…) no quiero entrar a detalle porque estamos en otro entorno, pero lo que yo manifesté la última vez que nos vimos sin estar yo en el cargo se mantiene.

-¿Cuándo será el momento para hablar del partido?

-No quiero a detalle, pero platicamos luego de ello.

En la víspera Cortina Reynoso citó a conferencia de medios para denunciar una serie de prácticas antidemocráticas en las que fustigó que el partido había sido utilizado por uno o varios grupos para quedarse mediante trampas con el poder, presentando una serie de impugnaciones ante los órganos partidistas.