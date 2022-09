Cerca del 90% de los delitos no se denuncian en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Casi 9 de cada 10 delitos que se presentan en Aguascalientes no son denunciados por las víctimas hacia las autoridades correspondientes, mientras que en los casos que sí son denunciados, no todos llegan a tener una carpeta de investigación, revela la última Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI.

De acuerdo con los resultados, en Aguascalientes el 89.5% de los delitos cometidos no fueron denunciados o no se inició una carpeta de investigación, porcentaje que es menor a la registrada en la encuesta del 2020, cuando el resultado fue del 93.5%.

Aunque se denunciaron más delitos en 2021, según la última encuesta, aún prevalecen barreras que impiden que la población recurra a las autoridades cuando es víctima de un ilícito. La ENVIPE estima que el 33% de los aguascalentenses no denuncian al considerar que será una pérdida de tiempo, mientras que el 16.4% tiene desconfianza en la autoridad.

En el caso del 15.2% de las denuncias que sí fueron presentadas, el 68.8% de ellas sí tuvieron una carpeta de investigación, mientras que el 27.1% se quedó sin mayor intervención por parte de la autoridad.

A nivel nacional, no se denunciaron el 93.2% de los hechos delictivos, porcentaje que es prácticamente igual al del año 2012. Además, en el 50.8% de los casos que sí fueron reportados, no se tuvieron avances en las investigaciones o en definitiva, no hubo seguimiento alguno por parte de las corporaciones ni instituciones de justicia.

De la misma manera, se apunta que entre las razones por las que los mexicanos no denuncian crímenes es por tener miedo a una extorsión, creer que es una pérdida de tiempo, que los trámites son largos y difíciles, tienen desconfianza en la autoridad y por notar actitudes hostiles de parte de los elementos.

También se refieren causas como miedo a los agresores, por considerar que el delito fue de poca importancia o por no contar con pruebas para denunciar, entre otras.