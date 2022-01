Cerca de la mitad del magisterio de Aguascalientes no acudió a recibir refuerzo de la vacuna

Redacción

Aguascalientes, Ags.- De 35 mil dosis de vacuna Moderna que se tenían dispuestas para el sector educativo local al final del día solo se aplicaron 23 mil 700.

Se justificó en algunos casos el personal educativo acudió en otras jornadas de acuerdo a su edad para inocularse con otros laboratorios.

El líder del Sindicato Nacional de los Trabajadores de Educación Ramón García Alvizo expuso que fue una jornada de vacunación exitosa, agradeciendo la respuesta del gobierno quien apoyo en el llamado que le hicieron.

Dijo que se reunirá con las bases para conocer las causas por las que no acudieron algunos docentes, aunque refirió que en algunos casos hay compañeros que se encuentran contagiados, guardando reposo en casa.

-¿Tiene el dato de cuántos maestros contagiados hay?

-Yo me quede con la última cifra de mil compañeros, pero solicitaré un reporte para actualizar los datos y saber con precisión cuantos tenemos contagiados.

Al final reiteró que de ser necesario se buscaría una jornada de refuerzo extraordinaria para cumplir con el 100% del personal inoculado.